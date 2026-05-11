Tenisowi kibice mają tak: Coco Gauff? Młoda, zdolna, jedna z najlepszych na świecie. Amerykanka błyszczała już jako nastolatka. A jako 20-latka dotarła do finału French Open, który z kretesem przegrała z Igą Świątek. To był rok 2022, w jego końcówce była już w najlepszej "10" światowego rankingu.

Mimo tytułów w Paryżu i Nowym Jorku, nie zdołała wskoczyć na szczyt, ten od wiosny 2022 roku należy do Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Czy kiedyś nadejdzie przełom? Na razie się na to nie zanosi. Mimo ze Coco wciąż jest w TOP 5 na świecie, ale kluczowy dla jej pozycji będzie Roland Garros.

W Rzymie walczy o to, by zachować miejsce w najlepszej czwórce, rywalizuje o to z Jessicą Pegulą. Za ich plecami rośnie już jednak nowa nadzieja amerykańskiego tenisa. Ma 18 lat, już jest blisko TOP 10 rankingu. A w swoim debiucie w Rzymie została rozstawione z "16".

To Iva Jovic.

WTA Rzym. Coco Gauff kontra Iva Jovic na Campo Centrale. Stawką ćwierćfinał Internazionali d'Italia

22-letnia już Coco nigdy nie grała z młodszą rodaczką w zawodach WTA, dla niej to spotkanie musiało być jakąś niewiadomą. Co prawda szybko odskoczyła na 3:1, ale Iva te straty odrobiła.

To Jovic zrzuciła presję na starszą rodaczkę - wygrała gema przy swoim serwisie na 5:4, ale co ważniejsze - grając forhendami przez forhend turniejowej "3" - wytrzymywała tę walkę. Gauff odpowiedziała jednak pewnie wygranym gemem przy własnym serwisie. I wszystko wskazywało, że to tie-break rozstrzygnie tę partię.

Coco Gauff, Rzym 2026 Robert Prange Getty Images

Obie potrzebowały jeszcze jednego potwierdzenia dobrej dyspozycji serwisowej. Najpierw Jovic, choć przegrywała już 0-30. Posłała asa, za chwilę wygrała długą wymianę. A później, ryzykownym skrótem, obroniła break point. Drugiego - odważną akcją. Wyrwała tego gema na 6:5.

Gauff za chwilę też miała stan 0-30, do tego Jovic popisała się w kolejnej akcji kapitalnym returnem. Coco odpowiedziała niemal w linię. Tyle że za chwilę pojawił się problem - najpierw przy drugim serwisie był net, po kolejnej próbie - strata punktu. I dwa setbole dla Jovic. Drugą szansę 18-latka wykorzystała, forhend Gauff okazał się o centymetry za długi. Iva wygrała 7:5.

To dawało już dużą przewagę nastolatce, ale wbrew pozorom: niczego jeszcze nie gwarantowało. Gauff od początku roku gra bardzo nierówno - rzadko wybitnie, zwykle męczy się na korcie, ale potrafi "przepychać" kolejne spotkania. Z Baptiste w Melbourne, z Mertens w Dubaju, z Parks i Cocciaretto w Miami, Cirsteą w Madrycie i już w Rzymie z Sierrą - wszystkie te potyczki łączyło jedno zdarzenie. Mistrzyni zeszłorocznego French Open przegrywała w tych starciach pierwsze sety, a później cieszyła się z awansu.

Dziś drugą partię zaczęła świetnie, przełamała Jovic, odskoczyła na 2:0. A później młodsza z Amerykanek znów wskoczyła na wyższy poziom. Grała odważnie, ofensywnie, zaczęła przejmować kontrolę. Momentalnie odrobiła straty, drugie przełamanie - w ósmym gemie - dało jej prowadzenie 5:3.

Iva Jovic w meczu z Coco Gauff ALBERTO PIZZOLI AFP

I w teorii pozostało tylko dokończyć dzieła, po raz pierwszy w karierze pokonać zawodniczkę z najlepszej piątki rankingu.

Wszystko układało się po myśli Ivy do stanu 40-30 - miała piłkę meczową. Przegrała długą wymianę, trafiła w siatkę. Dała drugie życie rodaczce, a Coco znów okazała się bezwzględna. Po trzecim break poincie zapisała tego gema w swoim dorobku, dorzuciła kolejnego, na 5:5. A Jovic korzystała z przerwy medycznej, miała problem z raną palca. I była sfrustrowana, gdy przestał funkcjonować forhend, a Coco przełamała ją na 6:5.

Wszystko na Campo Centrale się zmieniło, Gauff wygrała 7:5, doprowadziła do "decidera".

A w nim nerwy zaczęły brać górę, obie miały problemy w swoich gemach serwisowych. Pięć kolejnych kończyło się przełamaniami, w szóstym Coco miała trzy okazje na 4:2, Jovic skutecznie odgrywała wzdłuż linii. Ale za czwartym razem wyżej notowana z tenisistek osiągnęła swój cel. I prowadziła 4:2.

Rozwiń

Jovic już się jednak nie pozbierała. Przegrała 2:6, pewnie jeszcze długo w głowie będzie miała tę piłkę meczową z drugiego seta.

O półfinał Gauff zagra Mirrą Andriejewą, również... młodszą od siebie. A z nią ma bilans 4:0.

Iva Jovic ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Coco Gauff WANG ZHAO AFP

Matteo Arnaldi - Rafael Jodar. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport