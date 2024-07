Pierwszy taki finał w historii. Tylko im udało się tego dokonać, ale progres

Krejcikova i Paolini to pierwsze finalistki Wielkiego Szlema z takim meczem w historii. Z samego dołu wspięły się na wyżyny i zdaje się, że nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa przed igrzyskami i zbliżającym się wielkimi krokami US Open.

Zrobią to jako pierwsze w historii

Ostatecznie to właśnie one spotkają się w finale i jako pierwsze dokonają tego, co nie udało się nikomu. W 2018 roku obie panie spotkały się w kwalifikacjach do Australian Open. Wówczas górą była Czeszka. Teraz byłe kwalifikantki do Wielkiego Szlema spotykają się w walce o tytuł innego. To pierwsza taka sytuacja w erze Open.