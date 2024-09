Aryna Sabalenka nie miała większych problemów z przejściem pierwszych rund tegorocznego US Open, ale w trzeciej batalii pojawiły się już pierwsze schody dla faworytki nowojorskich zmagań. Musiała odrabiać stratę seta w pojedynku z Jekateriną Aleksandrową po tym, jak rywalka zdominowała Białorusinkę na starcie meczu. Tenisistka z Mińska zareagowała jednak doskonale i w gładkim stylu wygrała dwie kolejne partie. Reklama

Wydawało się, że w 1/8 finału na wiceliderkę rankingu WTA czeka łatwiejsza przeciwniczka. Elise Mertens nie posiada takich atutów ofensywnych jak Jekaterina Aleksandrowa, by móc zdominować Białorusinkę. Reprezentantka Belgii bazuje przede wszystkim na regularności. Musiała zatem liczyć głównie na to, że dzięki posyłaniu jak największej liczby piłek na drugą stronę siatki sprawi problemy świetnie prezentującej się w ostatnich kilkunastu dniach Sabalence.

Już sam fakt, że 28-latka znalazła się na tym etapie turnieju, stanowił pewne zaskoczenie. W trzeciej rundzie pokonała faworyzowaną z tej części drabinki Madison Keys 6:7(5), 7:5, 6:4 po blisko trzygodzinnej batalii. Miała zatem prawo odczuwać również większe zmęczenie turniejem, gdyż spędziła więcej czasu na korcie od Aryny.

Tym razem bez straty seta. Aryna Sabalenka melduje się w ćwierćfinale US Open

Od początku spotkania Sabalenka weszła na wysoki poziom, wywierała presję returnem na przeciwniczce. Od stanu 40-15 dla Mertens doprowadziła do równowagi, ale na tym nie poprzestała. Wygrała także dwie kolejne akcje i przełamała już na starcie. W następnym gemie Elise miała dwie okazje na powrotne przełamanie, ale w kluczowych momentach świetnie zafunkcjonował serwis Białorusinki. Dzięki temu zdołała podwyższyć prowadzenie na 2:0 i przejąć kontrolę nad wydarzeniami. Reklama

W piątym gemie pojawił się następny break point dla tenisistki z Mińska, ale tym razem trochę przeszarżowała. Nie stanowiło to jednak problemu, bowiem po chwili znów wróciła do dwugemowej przewagi. Znakomicie podawała, przez co mocno ułatwiała sobie grę i przerzucała ciężar gry na stronę przeciwniczki. Kilka minut później Belgijka nie wyszła już z opresji. Mocno posypał się jej serwis i została przełamana do zera. Przy stanie 5:2 Sabalenka dostała okazję, by zakończyć seta. Znów musiała bronić dwóch break pointów, ale jeszcze raz mogła liczyć na własne podanie, dzięki czemu wygrała partię 6:2.

Drugi set mógł zacząć się podobnie do pierwszego, ale w gemie otwarcia Aryna nie wykorzystała w sumie dwóch break pointów. To zabrało trochę swobody Białorusince, pojawiło się nieco więcej błędów. Dzięki temu dostaliśmy bardziej zaciętą rywalizację. W piątym gemie Belgijka nie wykorzystała świetnej okazji, by prowadzić 3:2 i to się zemściło. Po nieudanym zagraniu przy siatce w wykonaniu Elise nastąpiły dwa kapitalne zagrania ze strony wiceliderki rankingu WTA. Reklama

To nie był jednak koniec emocji. Po chwili pojawił się break point powrotny dla Mertens. Zawodniczka z Leuven robiła wiele, by przełamać Białorusinkę, ale ta wybroniła się w znakomitym stylu i podwyższyła prowadzenie. W ósmym gemie Elise miała aż trzy okazje na 4:4, ale i tym razem Sabalenka wyszła z opresji dzięki znakomitej grze w momencie zagrożenia. Ostatecznie 26-latka zakończyła pojedynek rezultatem 6:2, 6:4. O półfinał US Open zagra z Qinwen Zheng lub Donną Vekić.



Reklama Sabalenka przed US Open: Porażki zmotywowały mnie do ciężkiej pracy. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Aryna Sabalenka / KENA BETANCUR / AFP / AFP

Elise Mertens / MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / AFP