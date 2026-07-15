Na przełomie 2022 i 2023 roku Weronika była na fali wznoszącej - w WTA 125 w Andorze pokonała Jaqueline Cristian i Dajanę Jastremską, czyli dziś zawodniczki z TOP 50 i TOP 100 rankingu WTA. Dla niej ćwierćfinał oznaczał skok na rekordową pozycję, wtedy brakowało jej około 20 miejsc, by móc zagrać w kwalifikacjach Wielkiego Szlema. I walczyła o to wiosną, gdy dostała powołanie na spotkanie z Kazachstanem w Billie Jean King Cup, u boku Magdy Linette. I po rezygnacji z wyjazdu do Astany Igi Świątek.

Falkowska przegrała wtedy z ówczesną mistrzynią Wimbledonu 3:6, 4:6, ale po walce. Zebrała dużo pochwał za grę, później triumfowała w niewielkim turnieju w Austrii, ogrywając na starcie młodziutką Victorię Mboko. Z awansu do drugiej setki zawodniczek świata nic nie wyszło, przyplątała się kontuzja, zaczęła wręcz spadać.

- Trzeba grać turniej za turniejem i osiągać dobre wyniki, nie tylko w ITF-ach, ale dostawać się przynajmniej do challengerów. Naprawdę różnica między 100 a 150 miejscem w singlu w WTA to jest przepaść, a niby chodzi tylko o 50 miejsc. (...) Cały czas jestem na minusie. Ponoszę wydatki związane z wyjazdami, trenerami, wynajęciem kortów, a teraz do tego doszła rehabilitacja. Na Sardynii odniosłam kontuzję - mówiła wtedy Falkowska w rozmowie z red. Olgierdem Kwiatkowskim z Interii.

Trzy lata temu nastąpił regres, teraz zaś - dość niespodziewanie - pojawiła się szansa sporego awansu. Nawet powrotu do TOP 300 rankingu WTA.

WTA 125 w Stambule. Turniejowa "3" na drodze Weroniki Falkowskiej do 1/4 finału

Falkowska miała bowiem w tym tygodniu bronić tytułu mistrzyni Polski, została nawet rozlosowana z "3" w drabince w Gdyni, gdy pojawiła się okazja występu w WTA 125 w Stambule. Ruszyła do Turcji, wygrała dwa spotkania w kwalifikacjach, we wtorek pokonała miejscową zawodniczkę już w głównej drabince. I było to jej pierwsze zwycięstwo w imprezie tej rangi od pamiętnych spotkań w Andorze.

W środę zaś 26-latka rywalizowała już z zawodniczką z zupełnie innego poziomu - Hanne Vandewinkel. Belgijka poczyniła w ostatnich miesiącach olbrzymie postępy, wiosną pierwszy raz wbiła się do najlepszej setki na świecie, w krajowej kadrze od długiego czasu stawia na nią kapitan Wim Fissette. A jednocześnie na razie nie zrobiła jeszcze furory w imprezach głównego cyklu. W Stambule walczy zaś o to, by utrzymać się na pozycji dającej miejsce w głównej drabince US Open.

Weronika Falkowska Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP

Awans do ćwierćfinału, czyli pokonanie Falkowskiej, praktycznie to zapewniało.

Eksperci nie dawali Polce większych szans, Belgijka szybko odskoczyła na 3:0, mając podwójne przełamanie. Falkowska walczyła, choć często nie pomagał serwis. Odrobiła połowę strat, doszła turniejową "3" na 4:5, ale musiała przełamać ją jeszcze raz. I to się nie udało.

Za to w drugim secie to Polka uzyskała przewagę. Tym razem to ona prowadziła 3:0, choć miała w zapasie tylko jednego breaka, którego straciła. Natychmiast jednak odpowiedziała kolejnym przełamaniem, w końcówce partii bardzo dobrze funkcjonował pierwszy serwis. 6:3 dla Falkowskiej oznaczało, że musiały rozegrać jeszcze jedną partię.

A w niej Polka prowadziła z przełamaniem 3:1, była na dobrej drodze do sprawienia sensacji. Nie udało się, górę wzięło jednak opanowanie Vandewinkel. Belgijka wygrała 6:4, 3:6, 6:4 - to ona zagra o półfinał z Harmony Tan.

Falkowskiej pozostanie zaś awans w rankingu WTA - w poniedziałek powinna być w okolicach 325. pozycji na świecie. Czyli o niemal 30 miejsc wyżej niż na początku tego tygodnia.

Weronika Falkowska ma za sobą doskonały tydzień w Holandii Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wim Fissette i Hanne Vandewinkel VIRGINIE LEFOUR AFP





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