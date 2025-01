Pierwszy polski tytuł, dzień po Australian Open. A ledwo dostała nasz paszport

Linda Klimovičová z pierwszym zawodowym tytułem po zmianie obywatelstwa. "Nowa" Polka zachwyciła w Tunezji

Klimovičová nie grała od pierwszej połowy września aż do początku stycznia. Przez cztery miesiące leczyła kontuzję stawu skokowego, spadła w tym czasie w rankingu WTA o około 100 pozycji. To miało dla niej duże znaczenie, straciła szansę na grę w kwalifikacjach Australian Open. Jest jednak wielce prawdopodobne, że w maju do Paryża, a w czerwcu do Londynu - już poleci. Wszystko za sprawą fenomenalnego początku sezonu i jej sukcesów w Tunezji.