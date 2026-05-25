Pierwszy mecz i demolka. Świątek wreszcie sama to przyznała. Nastąpiła przemiana

Zaraz po zakończeniu spotkania nasza tenisistka udzieliła pomeczowego wywiadu na korcie Philippe'a Chatriera.

Świątek zabrała głos po wygranej w Paryżu

- Jestem szczęśliwa, że mogę grać na tym korcie. Pierwsze mecze nie są łatwe. Chcesz przyzwyczaić się do warunków, poznać je. Jestem zadowolona z tego, jak dzisiaj grałam. To na pewno był dobry pierwszy mecz - tłumaczyła zaraz po ostatnim gemie Polka.

- Nic nie przychodzi łatwo. Im więcej masz tytułów, tym ciężej musisz pracować. Wszyscy zaczynają się uczyć twojej gry. Warunki są tutaj inne niż w Rzymie, gdzie było dosyć chłodno i wilgotno. Ale jestem gotowa fizycznie. Muszę wszystko dostosować do warunków i po prostu podejmować dobre decyzje - dodawała.

Następnie 24-latka porozmawiała z polskim działem "Eurosportu". Na start zapytano ją o reakcje organizmu na rywalizację w Paryżu. - Wszystko jest okej. Od początku wiedziałam, jak chcę zagrać, więc taktycznie od początku do końca wiedziałam, jaki plan mam realizować. Fajnie, że mieliśmy kilka dni w tej temperaturze, bo to pomogło dostosować się do tego jak piłka skacze na korcie - mówiła.

- Pierwszy dzień był wymagający. Kiedy przyjechaliśmy, to dosłownie było 16 stopni, mega wietrznie. Teraz nagle zrobiło się 32, mega duszno. Wiedziałam co zrobić, żeby się dostosować. Jak widać, było fajnie. Cieszę się, że byłam solidna i nie ryzykowałam z niepotrzebnych piłek - uzupełniła.

Ostatnie zdanie z tej wypowiedzi wydaje się naprawdę istotne. Pod wodzą Francisco Roiga czterokrotna mistrzyni Roland Garros gra mądrzej, nabrała pewności siebie i przede wszystkim odzyskała radość z gry.

Na koniec Świątek pogratulowała Mai Chwalińskiej wygranej z Chinką Qinwen Zheng.

Iga Świątek

Iga Świątek, Roland Garros 2026







