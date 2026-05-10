Pierwsze 6:0, 6:0 w Rzymie od dwóch potyczek Świątek. To sygnał dla Polki

Andrzej Grupa

Gdy w 2021 roku 19-letnia jeszcze Iga Świątek rozbiła w finale Internazionali d'Italia Karolinę Pliskovą w 46 minut 6:0, 6:0, nikt już nie miał wątpliwości, że tytuł wywalczony pół roku wcześniej w Paryżu nie był przypadkiem. A później na Foro Italico Iga jeszcze raz wygrała rowerem, z Anastazją Pawluczenkową. Nikomu tego nie udało się powtórzyć, aż do tej niedzieli. Aż wreszcie takim wynikiem zakończył się mecz Jessiki Peguli na BNP Paribas Arena. Amerykanka może być rywalką Polki już w środę, na etapie 1/4 finału.

Iga Świątek i Jessica Pegula

Jesienią 2020 roku Iga Świątek zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł - oczywiście w Paryżu. Miała 19 lat, nie była nawet rozstawiona, ale w tamtej pandemicznej edycji znakomicie radziła sobie z nieco innymi niż zazwyczaj warunkami. Niższą temperaturą i większym wiatrem.

W kolejnym sezonie nie dołożyła żadnego tytułu w tych czterech najważniejszych rywalizacjach, ale z przytupem wygrała na Foro Italico. Zaczęło się od kreczu Alison Riske, ale później Raszynianka ogrywała już Madison Keys, Barbora Krejcikova, Elina Switolina, Coco Gauff. I zameldowała się w finale, w którym "zniszczyła" w 46 minut Karolinę Pliskovą. Czeszka byłą wtedy dziewiątą rakietą świata, z trudem przyjęła ten wyrok.

Iga dość szybko potwierdziła swoją dominację na mączce, WTA 1000 w Rzymie stało się miejscem jej dominacji. W 2023 roku powtórzyła to swoje 6:0, 6:0 - tym razem w starciu z Anastazją Pawluczenkową, która wówczas wracała po kontuzji. Wyników z jedynym wygranym gemem od tego czasu było sporo, nawet Iga rok temu ograła w takim stylu Elisabettę Cocciaretto. 6:0, 6:0 się jednak nie zdarzało.

Aż do dziś.

WTA 1000 w Rzymie. Efektowny mecz Jessiki Peguli. Rywalką Rebeka Masarova

Na BNP Paribas Open pojawiły się bowiem Jessica Pegula i Rebeka Masarova. Pierwsza z nich jest gwiazdą, piątą rakietą świata, choć w Rzymie walczyć będzie z Coco Gauff o "czwórkę". I lepsze rozstawienie w Paryżu. Masarova z kolei to była juniorska mistrzyni French Open, czuje takie korty, umie na nich grać.

Jessica Pegula, Rzym 2026

Faworytką była oczywiście Amerykanka - triumfowała pod koniec marca na zielonej mączce w Charleston, później co prawda odpadła już w trzeciej rundzie w Madrycie, ale przegraną z Martą Kostiuk można zrozumieć. Ukrainka ma swój najlepszy moment w karierze, od końca marca jest niepokonana.

Tymczasem dziś reprezentantka Szwajcarii w pierwszym secie kompletnie nie zaistniała. Pierwsze dwa gemy przegrała do zera, w trzecim miała stan 40-0, by za chwilę polec w pięciu kolejnych akcjach. To musiało mieć wpływ na dalszą część meczu. Cały set zakończył się po 24 minutach, Pegula wygrała go do zera, Masarova uzbierała raptem siedem wygranych akcji.

Szwajcarka kompletnie nie potrafiła wyczuć serwisu światowej piątki, była w tych gemach bezradna. W tych swoich ambitnie walczyła jednak o uniknięcie drugiego bajgla w spotkaniu, wynik 0:6, 0:6 jest jednak mocno wstydliwy. Miała siedem okazji, wszystkie przepadły. A gdy na zegarze pojawiło się "1:00", Pegula dostała pierwszego meczbola. I go wykorzystała, return Masarovej okazał się za długi. Skończyło się na 6:0, 6:0.

Amerykanka już w poprzedniej rundzie ograła Zeynep Sonmez 6:4, 6:0, to robi wrażenie. A jeśli sama ogra jeszcze Anstazję Potapową, a dwa mecze wygra też Iga Świątek, to z Polką może zmierzyć się już w środę. Stawką będzie wtedy półfinał.

