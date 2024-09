Pierwsza zagadka rozwiązana. Sabalenka w Pekinie, dostała wiadomość

Iga Świątek odpuściła rywalizację w Pekinie, co oznacza, że straci tysiąc punków w kolejnym rankingu WTA. I na pewno zbliży się do niej Aryna Sabalenka, ale jaki dystans będzie dzielić obie najlepsze tenisistki świata, przekonamy się dopiero w najbliższych dniach. W najgorszym dla Polki przypadku, jeśli Białorusinka wygra cały turniej, zaledwie 284 punkty. Wiceliderka światowego rankingu poznała właśnie swoją pierwszą przeciwniczkę. I będzie to tenisistka z Tajlandii, która ledwie dwa razy w karierze rywalizowała z zawodniczkami z końca pierwszej setki w rankingu.