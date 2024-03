Pierwsza taka wygrana wielkoszlemowej mistrzyni od US Open. Nawet ta z Polką nie smakowała tak bardzo

Świetnie rozpoczął się turniej WTA 1000 w Indian Wells dla Caroline Wozniacki. Dunka polskiego pochodzenia pokonała Lin Zhu 7:6(6), 6:1 i awansowała do drugiej rundy, gdzie zagra z Donną Vekić. Dla mistrzyni Australian Open 2018 było to pierwsze zwycięstwo w pełni rozegranym spotkaniu od czasu ubiegłorocznego US Open. 33-latka wygrała już w tym sezonie co prawda jeden mecz, ale wówczas Magda Linette poddała starcie na początku drugiego seta z powodu kontuzji.