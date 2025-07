Nie trzeba było długo czekać na to, aż pojawią się sensacyjne wyniki także u panów, ale trudno było oczekiwać, że niespodzianka dotknie akurat Daniiła Miedwiediewa, który na nawierzchni trawiastej czuje się zwykle wręcz wyśmienicie, a jego występy przed samym startem turnieju były bardzo optymistyczne. W turnieju poprzedzającym Wimbledon Rosjanin dotarł bowiem do finału w Halle , gdzie przegrał z Alexandrem Bublikiem, ale w Niemczech prezentował bardzo wysoką formę.

To oczywiście sprawiało, że Daniił przed startem walki o tytuł w Londynie wymieniany był w gronie tych, którzy mogą pokrzyżować plany Carlosowi Alcarazowi i Jannikowi Sinnerowi. To właśnie tę dwójkę wszyscy zgodnie wskazują na faworytów całego turnieju. O miejsce na podium wśród papierowych faworytów "bić" mieli się właśnie Miedwiediew oraz rzecz jasna Novak Djoković , którego w Londynie nigdy nie można skreślać.

W drugim role się odwróciły. To Miedwiediew był tym, który dyktował warunki gry i ostatecznie ta taktyka doprowadziła go do sukcesu w tej partii i wygranej 6:3. Trzeci set był równie zacięty, jak pierwszy. Znów zakończył się tie-breakiem i w tym ponownie lepszy okazał się Bonzi, który bardzo przybliżył się do końcowej wygranej, a Rosjanin stanął nad tenisową przepaścią. Nie udało mu się z tych tarapatów wydostać, w czwartym secie poległ 2:6 i sensacyjnie odpadł z turnieju już w pierwszej rundzie.