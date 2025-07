Pierwsza gwiazda z TOP 10 rankingu WTA poza Wimbledonem. Kort centralny oszalał z radości

Paula Badosa nie ostatnio łatwego czasu. Co złapie formę, to później trapią ją kolejne problemy zdrowotne. Odkąd oddała walkowerem mecz z Alexandrą Ealą w Miami, później przez dwa miesiące nie widzieliśmy jej w żadnym turnieju. Wróciła do rozgrywek dopiero w Strasburgu, tuż przed Roland Garros. Później przez kilka tygodni Hiszpanka normalnie rywalizowała, ale podczas zmagań na trawie w Berlinie znów przytrafiły się kłopoty. Tenisistka z TOP 10 rankingu skreczowała na początku drugiego seta meczu z Xinyu Wang .

Mecz rozpoczął się od serwisu Badosy. Podczas pierwszej rotacji obie tenisistki utrzymały swoje podania. Problemy rozpoczęły się od trzeciego gema. Wówczas Paula wypuściła z rąk prowadzenie 40-15 i dopuściła do break pointa dla Boulter. Brytyjka zdobyła czwarty punkt z rzędu i uzyskała przewagę przełamania. W następnych minutach reprezentantka gospodarzy zaczęła powiększać dystans między nią i Paulą. Pierwszych setboli doczekała się już w... trakcie szóstego rozdania. Wówczas jednak Hiszpanka obroniła dwie okazje i dorzuciła drugie "oczko" na swoje konto. Później Katie nie miała jednak problemów z zamknięciem partii przy własnym podaniu. Utrzymała serwis do zera i triumfowała w premierowej odsłonie 6:2.

Druga część pojedynku również wystartowała od podania tenisistki z Półwyspu Iberyjskiego. Tym razem Badosa pilnowała serwisu i nadawała ton rywalizacji. W trakcie czwartego gema doczekała się przełomowego momentu. Chociaż Boulter miała piłkę na 2:2, później trzy punkty z rzędu trafiły na konto Hiszpanki i doszło do przełamania. Potem Paula powiększyła jeszcze przewagę i przy stanie 5:1 serwowała po zwycięstwo w drugiej partii . Pozwoliła jednak odrobić część strat rywalce, zrobiło się już tylko 5:3. Wtedy zawodniczka z TOP 10 popisała się gemem wygranym do zera i ostatecznie triumfowała w drugiej odsłonie 6:3.

Badosa próbowała iść za ciosem i świetnie zainaugurowała trzecią część rywalizacji. Wykorzystała piąty break point i objęła prowadzenie. Po zmianie stron Paula miała jedną piłkę na 2:0, ale nie potwierdziła swojej przewagi. Pozwoliła Boulter na natychmiastowe odrobienie strat. Momentum przeszło na stronę Brytyjki, gdyż to ona serwowała jako pierwsza i mogła nadawać ton rywalizacji. To odegrało istotną rolę w końcówce meczu. Przy stanie 5:4 dla Katie, Hiszpanka podawała po to, by pozostać w grze o zwycięstwo. Nie poradziła sobie z tym wyzwaniem. Szybko zrobiło się 40-0 dla Brytyjki, pojawiły się trzy meczbole. Po drugim z nich publiczność na korcie centralnym oszalała z radości. Ich reprezentantka triumfowała 6:2, 3:6, 6:4 i zameldowała się w drugiej rundzie Wimbledonu, gdzie zagra z Solaną Sierrą.