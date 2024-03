Piękny sen Polaka trwa. Drugi tytuł w tym sezonie, elita coraz bliżej

Później Piotr Matuszewski kontynuował starty z innymi deblowymi partnerami. W ostatnich trzech turniejach zdecydował się na grę wraz z Australijczykiem Matthew Christopherem Romiosem . Panowie osiągnęli półfinał w Bengaluru i odpadli po pierwszym meczu w Pune. To, co najlepsze, nadeszło jednak dopiero w tym tygodniu.

Piąte gemy zaważyły o triumfie Polaka i Australijczyka. Magiczna bariera coraz bliżej

Polak i Australijczyk mieli okazje, by wywalczyć przełamanie już w pierwszym gemie, ale rywale odrobili straty ze stanu 0-40. W kolejnym gemie to Polak i Australijczyk musieli bronić break pointa - na szczęście skutecznie. Przełom nastąpił w piątym gemie, gdy Matuszewski i Romios od stanu 30-0 dla przeciwników wygrali aż cztery punkty z rzędu i doprowadzili do pierwszego przełamania. W końcówce seta również nie brakowało emocji. Polak i Australijczyk potrzebowali aż pięciu piłek setowych, by zakończyć partię. Ostatecznie wygrali ją 6:4.