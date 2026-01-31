Piękny powrót Polki w meczu z mistrzynią US Open. Sześć gemów prawdy

W sobotę oczy fanów tenisa były skierowane głównie na Melbourne - tam kończyły się kobiece zmagania w Australian Open. I zakończyły się sukcesem Jeleny Rybakiny, która, tak jak w Rijadzie, w najważniejszym spotkaniu pokonała Arynę Sabalenkę.

Formalnie kolejne turnieje z głównego cyklu WTA rozpoczną się w poniedziałek - mowa tu o WTA 500 w Abu Zabi oraz turniejach rangi 250 w Klużu-Napoce i Ostrawie. Jeszcze bez Igi Świątek (odpoczywa po AO), Magdy Linette (wycofała się z Abu Zabi) i Magdaleny Fręch (zrezygnowała z gry w Ostrawie), za to z innymi reprezentantkami Polski. W głównej drabince zawodów w Czecha znalazła się Linda Klimovicova, z kolei Maja Chwalińska (Kluż-Napoca) i Katarzyna Kawa (Ostrawa) muszą przebijać się przez eliminacje. Z podobnej szansy w ZEA dość nieoczekiwanie skorzystała też Katarzyna Piter.

WTA 250 Kluż-Napoca. Maja Chwalińska zaczęła turniej. Rumunka Mara Gae pierwszą rywalką

Maja Chwalińska ten sezon zaczęła od dwóch niepowodzeń w decydujących spotkaniach kwalifikacji: najpierw w Auckland przegrała z Gabrielą Knutson, później w Melbourne - z Anheliną Kalininą. Trudno tu mówić o rozczarowaniu, szanse Ukrainki oceniano znacznie wyżej. Niemniej Polka nie zrobiła kroku w kierunku pierwszej setki światowego rankingu, a to wciąż pozostaje jej celem.

Chwalińska jest obecnie w połowie drugiej setki rankingu, tak jak rok temu zdecydowała się na występ w WTA 250 w Klużu-Napoce. Wtedy do głównej drabinki się nie dostała, uległa w decydującym spotkaniu Elli Seidel.

Maja Chwalińska Matthieu Mirville/DPPI via AFP AFP

Teraz o finał kwalifikacji grała z Rumunką Marą Gae - 20-latką, której zapowiadane całkiem niezłą karierę. Choćby dlatego, że w 2023 wygrała juniorski US Open w grze podwójnej. To nie gwarantuje sukcesów w profesjonalnej rywalizacji w singlu, niemniej Gae była 24. juniorką świata. A polscy kibice mogli ją niedawno oglądać w Gorzowie - grała także przeciwko naszym zawodniczkom w meczu Billie Jean King Cup.

Tyle że przejście do zmagań profesjonalnych na razie nie odbywa się po myśli 20-latki. I mecz z Chwalińską podkreślił wszystkie braki w jej grze.

Rumunka doskonale zaczęła bowiem to spotkanie, wygrała dwa pierwsze gemy. Polka, w swoim stylu, grała daleko za linią końcową kortu, czekała na błędy rywalki. A te nagle zaczęły się pojawiać jeden za drugim. Do tego całkowicie kulało drugie podanie Rumunki. Chwalińska momentalnie odrobiła straty, a później zaczęła dokładać kolejne gemy. Wygrała ich sześć z rzędu, po 33 minutach było 6:2.

W drugiej partii Polka prowadziła już z przełamaniem 3:1, a nawet w tym przegranym gemie miała break pointa. Gae wyrównała jednak na 3:3, całkiem niespodziewanie, bo nawet wtedy popełniała proste błędy przy siatce. Tyle że Chwalińska nie pozwoliła jej się rozpędzić, wygrała to spotkanie 6:2, 6:3. Co żadną niespodzianką nie jest.

W niedzielę 24-letnia zawodniczka zagra już o główną drabinkę - jej rywalką będzie Hiszpanka Leyre Romero Gormaz lub reprezentująca Cypr Raluka Serban.Z pierwszą Polka przegrała w zeszłym roku w półfinale turnieju WTA 125 w Antalyi (na mączce), z drugą - w eliminacjach Wimbledonu (na trawie).

WTA 250 w Klużu-Napoce (korty twarde w hali). 1. runda eliminacji

Maja Chwalińska (Polska, 5) - Mara Gae (Rumunia, Q) 6:2, 6:3

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

