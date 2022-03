Andy Murray w mediach społecznościowych zaapelował o pomoc dla dzieci na ogarniętej wojną Ukrainie. Jak napisał, według szacunków UNICEF, ucierpieć może nawet 7,5 miliona ukraińskich dzieci. Dlatego właśnie zaangażował się we wsparcie tej organizacji i dostarczenie lekarstw, środków pierwszej potrzeby, ale i zwyczajnych rzeczy potrzebnych do rozwoju małych dzieci.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Witalij Kliczko w RMF FM: Gdzie kończy się plan Putina? Może na granicy Niemiec... RMF

Legendarny tenisista zadeklarował, że wszystkie zarobione na korcie pieniądze do końca obecnego sezonu przeznaczy na ten cel. Zaapelował też do wszystkich Brytyjczyków, by wsparci tę inicjatywę, kierowaną przez UNICEF.

Reklama

Czytaj także: Polski zespół chciał wesprzeć Ukrainę, ale nie dostał na to zgody

Były numer "1" rankingu ATP sam ma czwórkę dzieci, stąd jego wyczulenie na dobro najmłodszych. Szkot jest też znany z licznych akcji charytatywnych. Teraz postanowił zaangażować się w pomoc Ukrainie, wspierając zbiórkę solidnym zastrzykiem gotówki i promując się w Wielkiej Brytanii.

Ty też możesz pomóc Ukrainie!