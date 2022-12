Piękny dzień polskiej tenisistki w słonecznym Dubaju. Dwa zwycięstwa!

Jeszcze tydzień temu polska rakieta numer 3 dziękowała za zakończony właśnie sezon, który rozpoczynała na 106. miejscu w rankingu WTA. W lutym wskoczyła jednak do czołowej setki i pozostawała w niej do początku sierpnia. - To był rok wielu wzlotów i upadków. Teraz wiem, że ważniejsze jest to by cieszyć się każdą minutą spędzoną na korcie niż jakakolwiek pozycja w rankingu! Nie mogę się doczekać powrotu i pokazania na co mnie stać! - pisała Fręch w swoich mediach społecznościowych jeszcze dziewięć dni temu.