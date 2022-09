Piękne słowa o odchodzącym mistrzu. "Jego wielkość będzie trwała wiecznie"

Rywalami szwajcarsko-hiszpańskiej pary w londyńskiej O2 Arena będą Amerykanie Jack Sock i Frances Tiafoe . To będzie pożegnanie 41-letniego tenisisty z Bazylei z zawodowym sportem.

Serb zapytany, czy to jest koniec pewnej ery, odpowiedział: "Na to wygląda. To smutny moment nie tylko dla tenisa, ale i całego sportu, że trzeba pożegnać jednego z największych".

"Sposób, w jaki zajmował się swoim biznesem, na korcie i poza nim, zapewnił mu ogromną popularność na całym świecie. Zasłużył na to, ponieważ był tak doskonały, na korcie i poza nim - swoimi wynikami i karierą, ale także swoją osobowością" - dodał Djoković.

Potem Serb opowiedział także, dlaczego rozgrywany od niedawna towarzyski turniej Laver Cup, w którym Europa mierzy się z Resztą Świata, jest tak wyjątkowy.

Tenis. Novak Djoković o Rogerze Federerze i Laver Cup

"Nasze najlepsze momenty w szatni, najzabawniejsze, mieliśmy właśnie podczas Laver Cup. Nawet rozmowy, których normalnie nie prowadzimy w cyklu ATP, bo jesteśmy rywalami. Zwykle też nie spędzamy czasu razem, ponieważ wszyscy mamy swoje zespoły i rodziny, których się trzymamy, co jest normalne i logiczne" - mówił "Nole".

"Laver Cup to są jednak specyficzne zawody, w których możesz być razem z kolegami z drużyny, wspierać się wzajemnie i wymieniać doświadczenia" - stwierdził Djoković.

Turniej w Londynie potrwa od 23 do 25 września.