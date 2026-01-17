Partner merytoryczny: Eleven Sports

Piękna polska noc w Hobart. Tytuł WTA tuż przed startem Australian Open

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Już w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu ruszy Australian Open - pierwszy wielkoszlemowy turniej w sezonie. A ostatnimi przymiarkami do niego były imprezy WTA w Adelajdzie i Hobart. Właśnie z Tasmanii nadeszły nad ranem polskiego czasu wspaniałe wiadomości: Katarzyna Piter do mistrzostwa United Cup dołożyła także deblowy tytuł w zawodach rangi WTA 250. I to w jakim stylu! Wspólnie z Janice Tjen potrzebowały zaledwie 61 minut.

Kobieta z medalem na szyi, uśmiechnięta, na głowie ma dmuchane akcesorium w kształcie różowego flaminga, w tle rozmyte barwy i fragment napisu.
Katarzyna PiterMarcin CholewińskiNewspix.pl

Sześć dni temu Katarzyna Piter patrzyła z polskiego boksu, jak Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Katarzyna Kawa oraz Jan Zieliński zdobywają na korcie mistrzostwo United Cup. Ona była częścią tej drużyny, krzyczała pewnie najgłośniej z boku, zachęcała do gry. I też zdobyła tytuł, mimo że nie pojawiła się w rywalizacji.

Dziś sama stanęła do walki o mistrzostwo, ale turnieju WTA 250 w Hobart na Tasmanii. A na stołu siedziała Marija Čičak - już sędziowska legenda, jedna z najbardziej znanych postaci w tourze. W tamtym finale w Sydney prowadziła mecz Igi Świątek z Belindą Bencic. A dziś spotkanie duetów: Katarzyna Piter/Janice Tjen (Polska/Indonezja) - Magali Kempen/Anna Siskova (Belgia/Czechy).

    Minęło 61 minut, gdy przy stanie 6:2, 5:2 i 40-40 Kempen zagrywała na Tjen, przy decydującym punkcie. I drugiej piłce mistrzowskiej dla pary z Polką w składzie. Podopieczna Wima Fissette'a z reprezentacji Belgii nie wytrzymała presji, popełniła podwójny błąd serwisowy. A Piter z Tjen wygrały swój drugi tytuł w drugim wspólnym starcie.

    Kolejnny mają już w przyszłym tygodniu - w Melbourne.

    WTA 250 w Hobart. Katarzyna Piter zagrała o tytuł. Wspólnie z Janice Tjen

    Katarzyna Piter i Janice Tjen połączyły siły jesienią w Azji - wspólnie zagrały wtedy debla w WTA 250 w Kantonie. Starsza od Azjatki o 11 lat Polka od kilu sezonów nie gra już w singla, Tjen z kolei akurat wtedy notowała najlepszy czas w karierze, pewnie wskoczyła do najlepszej setki rankingu w grze pojedynczej. W Chinach wygrały wszystkie cztery mecze, wszystkie po 2:1. A finał prowadziła im inna sędziowska legenda - Kader Nouni.

    W Hobart nie zostały rozstawione, pierwsze dwa spotkania też "przepchnęły", wygrały w trzecich setach, granych do 10 punktów. Tjen odreagowywała słabszy start sezonu w singlu.

    Rozgrywka deblowa kobiet na profesjonalnym korcie tenisowym, dwie pary zawodniczek w trakcie punktu, publiczność na trybunach, tablica wyników pokazuje przewagę zespołu K. Piter i J. Tjen.
    Ofensywne ustawienie Katarzyny Piter i Janice Tjenscreen za Canal+materiał zewnętrzny

    Przełom przyszedł w czwartek przed północą miejscowego czasu, gdy w zimnym, wietrznym i deszczowym Hobart pewnie wygrały półfinał 2:0 z parą rozstawioną z numerem trzy: Eri Hozumi/Fang-Hsien Wu.

    Dziś ich rywalkami były: Belgijka Magali Kempen oraz Czeszka Anna Siskova. Pierwszy przełomowy moment nastąpił w szóstym gemie, podawała Siskova. Świetnie spisywała się Tjen, tak na linii końcowej, jak i przy siatce. I to ona idealnie zagrała przy siatce przy stanie 0-40, dało to pierwszego breaka. Trzeba było jeszcze potwierdzić tę zaliczkę w kolejnym gemie. Serwowała Poznanianka, była równowaga i decydująca akcja. I to Katarzyna wymusiła błąd Siskovej, zrobiło się 5:2.

    Dwie kobiety w sportowych strojach trzymają paletki do tenisa plażowego i uśmiechając się, rozmawiają na tle kolorowej planszy.
    Janice Tjen i Katarzyna Piter z... nagrodami za triumf w Hobartscreeny za Canal+materiał zewnętrzny

    Ruszyła więc lawina, Piter i Tjen zaczęły zdecydowanie dominować. Wygrały tego pierwszego seta 6:2, w drugim też szybko odskoczyły. Skończyło się na 61 minutach i wyniku 6:2, 6:2. Ich najłatwiejszym we wspólnej grze, już ósmym.

    Poznanianka w rankingu WTA będzie teraz 51. - zaledwie o dwie pozycje niżej od swojego rekordu. A w Melbourne żadnych punktów nie broni, może tylko zyskać.

    Hobart (K, debel)
    Finał
    17.01.2026
    05:20
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Katarzyna Piter
    Katarzyna PiterFoto Olimpik/NurPhotoAFP
    Tenisistka w sportowym stroju podczas rozgrywki, wykonuje uderzenie rakietą w kierunku nadlatującej piłki tenisowej na niebieskim korcie.
    Janice TjenClive Brunskill/Getty Images via AFPAFP
    Zrobili to! Zobacz piłkę meczową na wagę zwycięstwa Piter i Zielińskigo. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

