Piękna historia. 67-letnia gwiazda wreszcie powiększyła rodzinę. To chłopcy

"Jesteśmy przeszczęśliwe, dostrzegając wyzwania i korzyści dla wszystkich" - to krótki komunikat, jaki wystosowała Martina Navratilova wraz ze swą partnerką krótko po ogłoszeniu dokonanej adopcji.

Navratilova pokonała poważną chorobę. Teraz będzie matką dwóch chłopców

Od 10 lat była liderka rankingu WTA pozostaje w związku małżeńskim z obecnie 52-letnią Julią Lemigovą. To była rosyjska modelka, swego czasu miss ZSRR. Ma już dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa - córki Victorię i Emmę. Ponad dwie dekady temu straciła syna, który zmarł w wieku niemowlęcym.

- Kiedy chcesz adoptować dziecko, to musi chodzić o dziecko. A teraz chodzi o Martinę i o to, żeby była zdrowa. Więc odkładamy to na później - mówiła wówczas Lemigova.