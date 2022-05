Pięciosetowy bój Kamila Majchrzaka w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa

Do tej pory Kamil Majchrzak w turnieju Rolanda Garrosa dotarł najwyżej do drugiej rundy. W pierwszej rundzie tegorocznej imprezy Polak mierzył się z amerykańskim tenisistą Brandonem Nakashimą, który na francuskim kortach w poprzednich edycjach dwukrotnie odpadał na etapie pierwszej rundy kwalifikacji.

Majchrzakowi w poniedziałek nie udał się rewanż za porażkę z tym rywalem podczas kwalifikacji do turnieju ATP w Rzymie.

Spotkanie w Paryżu na swoją korzyść otworzył Nakashima, ale szybko wynik wyrównał Majchrzak. Cały początek meczu był wyrównany.

Pierwszy gem ostatecznie padł łupem Polaka! Później mecz został przerwany z powodu silnego opadu deszczu przy prowadzeniu 1:0 Polaka.

Po długiej, ponadgodzinnej przerwie zawodnicy wrócili wreszcie na kort. Ponowne otwarcie meczu na korzyść Majchrzaka, ale gra nadal wydawała się wyrównana. W końcu jednak Majchrzak uległ i gem należał się amerykańskiemu rywalowi.

W kolejnym gemie Majchrzak zdecydowanie musiał uznać wyższość Nakashimy. Po trafieniu w siatkę, Polak stracił prowadzenie. Podobnie następny gem okazał się szczęśliwszy dla oponenta.

Tenis. Pierwszy set dla Nakashimy

Drugi set korzystnie rozpoczął się dla Majchrzaka. Po wymianie piłek Polak zapisał sobie kolejnego gema na swoją korzyść. W drugim też okazał się lepszy od rywala.

Majchrzak wyraźnie przejął kontrole nad spotkaniem. Trzeci raz to on podyktował warunki i wygrał gema. Na tym jednak nie zamierzał poprzestać, znów przypisując sobie zwycięstwo w gemie.

Nakashima wreszcie się obudził. Piąty gem zakończył asem serwisowym i przypisał go sobie na własne konto. Majchrzak szybko odpowiedział i ponownie okazał się lepszy w gemie.

Tenis. Majchrzak wygrał drugiego i trzeciego seta

W trzecim secie Majchrzak nie wykorzystał swojej szansy i nie otworzył go zwycięsko, przegrywając pierwszego gema. Polak nadrobił jednak chwilę potem, wyrównując wynik na 1:1.

Amerykanin odpowiedział szybko naszemu rodakowi. Tym razem to on przejął pałeczkę w gemie. Polak nie pozostał dłużny i ponownie wyrównał wynik. Nakashima z kolei znów przełamał rywala i w mig odzyskał prowadzenie. Majchrzak kontynuując wyrównany pojedynek, doprowadził do remisu na 3:3.

Polak nie odpuścił młodszemu od siebie tenisiście. Na tablicy wyników pierwszy raz w trzecim secie pojawił się rezultat na jego korzyść. Choć nie obyło się bez stresu, Polak zachował zimą krew i chwilę potem przy jego nazwisku pojawiła się informacja o wygraniu kolejnego gema. Wykończył go asem serwisowym.

Tak dobrze nie poszło naszemu tenisiście w następnym gemie, który padł łupem młodszego Amerykanina. Majchrzak odrobił to kilka minut później, doprowadzając do zwycięstwa w trzecim secie (4:6).

Czwartego seta lepiej otworzył Nakashima. W drugim gemie Majchrzak wydawał się przejąć kontrolę, ale ostatecznie też nie poradził sobie z rywalem.

Tenis. Końcówka meczu dla Nakashimy

Parę minut potem Nakashima przypomniał o sobie i znów zamigał wynik lepszy dla Amerykanina. Polak zdołał wyrównać, ale kolejny gem ponownie przypadł 20-latkowi. Kontynuując wymianę zwycięstw gem po gemie, Majchrzak znów doprowadził do remisu. Chwilę potem przewagę odzyskał natomiast rywal. Polak ponownie odegrał się na rywalu i zaraz na tablicy znów pojawił się remis 6:6.

Ostatecznie w tie-breaku lepszy był Nakashima, wyrównując stan setów na 2-2.

Decydująca partia zaczęła się po myśli Amerykanina, który już w pierwszym gemie przełamał podanie naszego zawodnika. Sytuacja powtórzyła się w piątym gemie i sytuacja Majchrzaka, który przegrywał 1:4, stawała się bardzo zła. W ósmy gemie Polak walczył o pozostanie w grze, obronił trzy piłki meczowe, ale w końcu uległ rywalowi.

To pierwszy nasza tenisista, który pożegnał się tegorocznym turniejem na kortach Rolanda Garrosa. Wcześniej swoje mecze wygrały Magda Linette i Iga Świątek.

I runda gry pojedynczej Rolanda Garrosa mężczyzn:

Brandon Nakashima (USA) - Kamil Majchrzak (Polska) 6:4, 2:6, 4:6, 7:6 (7-3), 6:2