Pięciokrotna triumfatorka Wielkich Szlemów wróciła. Pokonana w 58 minut, przez Polkę

Powrót do gry 37-letniej tenisistki był zapowiadany przez czeskie media już od wiosny. Sam w sobie jest sporą niespodzianką, bo przecież ta wybitna specjalistka od debla, ale też w 2015 roku piąta singlowa rakieta świata i finalistka French Open, zakończyła karierę w 2019 roku. Urodziła córkę, później syna, wydawało się, że tenis będzie co najwyżej jej hobby.

Lucie Šafářová wróciła do gry, na razie w małych turniejach ITF. W lipcu ma być to już rywalizacja WTA

Wiosną c zeskie media podały, że Lucie Šafářová wróci do gry , a stanie się to w turnieju WTA 250 w Pradze, pod koniec lipca. Tuż przed igrzyskami olimpijskimi, gdy gwiazdy jednak już odpoczywają. Miała grać tylko w deblu, stworzyć duet z inną słynną specjalistką od gry podwójnej Bethanie Mattek-Sands .

Zmów jednak sytuacja potoczyła się nieco inaczej, 37-latka wróciła do gry już teraz, czyli miesiąc wcześniej. Wybrała turnieje ITF W75, przed tygodniem w Ołomuńcu, teraz w miejscowości Staré Splavy w regionie libereckim. W tym drugim turnieju tak w singlu, jak i w deblu. W środę zagra z amerykańską kwalifikantką Katrin Scott . Jeśli wygra, to w drugiej rundzie czeka ją już dużo większe wyzwanie: pojedynek z Turczynką Berfu Cengiz (WTA 250) lub rozstawioną z dwójką naszą Mają Chwalińską (WTA 248).

Wysokie zwycięstwo Mai Chwalińskiej i jej czeskiej partnerki. Kluczowy będzie jednak singiel

Debel w tym turnieju to jednak tylko dodatek da Chwalińskiej, którą singlowy sukces mógłby poważnie przybliżyć do eliminacji US Open. Losowała niezbyt szczęśliwie, Turczynka Cengiz jest praktycznie jej sąsiadką w rankingu, a do rywalizacji dostała się dzięki specjalnej przepustce. Ten mecz w środę.