Pięciogodzinna bitwa o półfinał! Alcaraz pokonuje Sinnera

Oprac.: Kamil Jagodyński Tenis

Nieprawdopodobną bitwę o półfinał US Open zaserwowali nam Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, których mecz trwał grubo ponad 5 godzin. Ostatecznie lepszy okazał się Hiszpan i to on zameldował się w najlepszej czwórce turnieju.

Zdjęcie Carlos Alcaraz po ponad 5 godzinach gry pokonał Jannika Sinnera i został ostatnim półfinalistą tegorocznego US Open / AFP COREY SIPKIN/ / AFP