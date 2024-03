Pięć szans i na tym koniec. Zaskakująca porażka Magdaleny Fręch z niżej notowaną rywalką

Associated Press / © 2023 Associated Press

Pierwszy set do zapomnienia. W drugim za dużo niewykorzystanych szans ze strony Fręch

Niestety, po zmianie stron Fręch znów miała kłopoty przy własnym podaniu i jeszcze raz dała się przełamać. Tym razem Lucia w pełni wykorzystała okazję i powiększyła prowadzenie do 4:1, wygrywając swój gem serwisowy do 15. Po 90-sekundowej przerwie Magdalena zagrała najlepszy gem w pierwszej partii i w końcu doczekała się utrzymania własnego podania. Chwilę później walczyła po przełamanie, ale Bronzetti wróciła na trzygemowe prowadzenie po grze na przewagi.

Niebezpiecznie wyglądał też sam początek kolejnego seta. Już w drugim gemie Bronzetti miała okazje, by prowadzić 2:0. Fręch wyszła jednak z opresji i wygrała swojego drugiego gema przy własnym podaniu w tym meczu. Nasza tenisistka dotrzymywała kroku rywalce, a w piątym gemie miała nawet break pointa . Nie udało się jednak z niego skorzystać, bowiem Włoszka wyszła z opresji, prowadząc grę od początku do końca akcji.

To, co mogło napawać optymizmem względem pierwszej partii, to fakt, że nasza tenisistka była bardziej regularna w wymianach. Zmienił się przez to obraz gry na korcie i coraz częściej widzieliśmy Magdalenę w ofensywnym wydaniu. Precyzyjne zagrania i dobra praca w defensywie zaowocowały kolejnymi dwoma szansami na przełamanie w siódmym gemie. Polce ciągle jednak czegoś brakowało, by przystemplować lepszą grę w drugim secie i Włoszka znów uciekła z trudnej sytuacji.