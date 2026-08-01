Pięć obronionych setboli w meczu polskiej "1". Tie-break na sam koniec

Świetna forma Martyny Kubki, w połączeniu z gorszą dyspozycję Lindy Klimovicovej, sprawiły, że ta pierwsza została nową polską rakietą numer 6 w rankingu WTA. Pierwszy raz wskoczyła do TOP 200 światowej listy, już za chwilę zadebiutuje w eliminacjach Wielkiego Szlema.

Pochodząca z Ołomuńca, a mieszkająca w Bielsku-Białej Klimovicova z tej najlepszej dwusetki z kolei wypadła. Na jak długo, to pokażą kolejne tygodnie. Aby przełamać niemoc, ruszyła na turniej ITF W35 w Aldershot - na tym poziomie została rozstawiona z numerem 1. I była faworytką do końcowego triumfu.

Dla Klimovicovej miał to być sprawdzian przed powrotem na poziom WTA 125, w najbliższym tygodniu czekają ją bowiem występy w Warszawie.

Linda Klimovicova grała o finał turnieju ITF w Anglii. Rywalką turniejowa "4"

W trzech pierwszych spotkaniach w Anglii Linda nie straciła ani jednego seta, zaczęła ten turniej od pokonania Japonki Naho Sato 6:3, 7:6 (4). A dwa kolejne zwycięstwa przyszły jej już bardzo łatwo.

W sobotę poprzeczka poszła nieco w górę - rywalką w walce o finał była bowiem rozstawiona z "4" inna zawodniczka z Japonii - Rina Saigo. 25-latka z początku czwartej setki rankingu, choć była już na 290. pozycji na świecie. Niedawno występowała w kwalifikacjach WTA 250 w Pradze, grała o główną drabinkę z Weroniką Podrez.

Linda Klimovicova PAUL CROCK AFP

Reprezentantka Polski dobrze zaczęła to spotkanie, zgodnie z oczekiwaniami. Od razu popisała się breakiem, za chwilę do zera wygrała swojego gema serwisowego. Można się było spodziewać powtórki z poprzednich dni, a tymczasem... wszystko zaczęło się układać zupełnie inaczej. Japonka nie odpuszczała, dobrze biegała za końcową linią, ale to chyba cecha większości tenisistek z tego kraju.

Japonka szybko odrobiła stratę, później obie wykorzystywały atut serwisu. Aż do ósmego gema, gdy Klimovicova serwowała przy stanie 3:4. Została przełamana, za chwilę Saigo mogła rozstrzygnąć seta. Przy pierwszej szansie wyrzuciła piłkę za boczną linię, przy drugiej - Linda popisała się świetnym returnem. A później były trzy kolejne setbole obronione przez Polkę. Ale też jedna jej szansa na 4:5, tu akurat dobrze serwisem zagrała rywalka, a Klimovicova nie zdołała jej minąć, już po zejściu Azjatki do siatki. Szósty setbol okazał się ostatnim - Saigo pomogła... siatka. Piłka zahaczyła o nią, spadła na stronę Lindy.

Zawodniczka z Bielska-Białej poprosiła o przerwę toaletową, po wznowieniu gry Japonka nie dość, że odskoczyła na 2:0, to jeszcze miała szansę na kolejne przełamanie. Turniejowa "1" opanowała sytuację, wygrała tego gema i dwa kolejne. Nie było jednak u niej dyspozycji sprzed kilku miesięcy, choć widać było, że bardzo chciała grać lepiej.

Ostatecznie w tym secie o triumfie decydował tie-break - ten zaś od początku układał się po myśli Japonki. Przy stanie 6-4 Saigo miała meczbola - Klimovicova obroniła go ładnym forhendem. Mogła wyrównać na 6-6, a... popełniła podwójny błąd.

Skończyło się więc na 6:3, 7:6 (5) dla turniejowej "4". Klimovicova może z kolei już skupić się na rywalizacji w Warszawie.

Linda Klimovicova Lairys Laurent/ABACA East News





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