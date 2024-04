Porsche Tennis Grand Prix powoli nabiera rumieńców. Do ćwierćfinału zakwalifikowała się już Iga Świątek , która w czwartek pokonała Elise Mertens 6:3, 6:4. W nim zmierzy się z Emmą Raducanu. Brytyjka nieoczekiwanie wygrała z Lindą Noskovą 6:0, 7:5 i po raz czwarty w karierze przyjdzie jej się zmierzyć z Polką. Prawdziwie wielkie emocje towarzyszyły jednak innemu meczowi rozgrywanemu w czwartek.

Marta Kostiuk zaskoczyła finalistkę Australian Open

Qinwen Zheng na etapie 1/8 finału zetknęła się ze znakomicie dysponowaną Martą Kostiuk. Półfinalistka Indian Wells pokonała w pierwszej rundzie po zaciętym boju Laurę Siegemund, co podbudowało ją dodatkowo psychicznie przed rywalizacją z finalistką Australian Open.

Zheng nie podłamała się i przystąpiła do drugiej partii wyraźnie bardziej skoncentrowana. Walka była zacięta, a żadna z zawodniczek nie chciała przegrać swojego podania. Siódma rakieta rankingu WTA wyczekała rywalkę i udało jej się ją przełamać dopiero w dziewiątym gemie. W efekcie triumfowała 6:4, a do wyłonienia zwyciężczyni potrzebny był trzeci set. A tam dopiero się działo.

AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek - Elise Mertens. SKRÓT. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Nieprawdopodobne emocje w trzecim secie. Pięć obronionych meczboli i wielki awans

Ukrainka zaciekle walczyła o wyrównanie i jej się to udało. Ostatecznie przełamała serwis 21-latki i doprowadziła do stanu 5:5. Kibice na trybunach nie mogli w to uwierzyć.