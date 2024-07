Pięć meczboli i 17-15 w meczu Polaków o tytuł. Dwie bitwy w jedną niedzielę

Bardzo rzadko zdarza się w tenisie sytuacja, by półfinały i finały rozgrywano w trakcie tego samego dnia. Ze względu na opóźnienia w harmonogramie do takiej sytuacji doszło jednak w niedzielę w rumuńskiej miejscowości Brasov podczas turnieju rangi ATP Challenger 75. W deblowym turnieju zanosiło się nawet na polskie starcie o końcowe trofeum .

Niesamowity finał z udziałem Drzewieckiego i Matuszewskiego. Tytuł w Rumunii nie dla Polaków

Po około 90 minutach przerwy Barranco Cosano i Moreno de Alboran rozpoczęli finałową rywalizację z duetem Drzewiecki/Matuszewski. Początek spotkania przebiegał pod dyktando serwujących. Blisko przełomu było w piątym gemie, gdy Javier i Nicolas otrzymali pierwsze szanse na przełamanie - i to w dodatku aż trzy. Nie wykorzystali jednak żadnej z nich. Polacy, natchnieni wyjściem z trudniej sytuacji, nacisnęli rywali przy ich serwisie i już pierwszego z dwóch break pointów zamienili w prowadzenie 4:2 . Później jeszcze bardziej powiększyli swoją przewagę i ostatecznie wygrali seta 6:3.

Druga partia przyniosła totalny zwrot akcji na korcie. Hiszpan i Amerykanin wygrywali gemy seryjnie, przez co szybko zrobiło się 5:0. Po chwili Karol i Piotr w końcu dołożyli coś do swojego dorobku, ale rywale nie pozwoli już na więcej. 6:1 i o wszystkim miał rozstrzygać trzeci set w postaci super tie-breaka do 10 wygranych punktów, z zachowaniem różnicy dwóch oczek.