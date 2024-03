Pięć i pół roku czekania na zawodowy tytuł. Była mistrzyni Polski "podbiła" Egipt

Gdy Daria Kuczer zdobywała swój ostatni tytuł w profesjonalnym tenisie, Iga Świątek kończyła właśnie starty w turniejach ITF, przebijała się do drugiej setki rankingu WTA i szykowała do pierwszego sezonu wśród najlepszych. A jej starsza rodaczka na długo zniknęła z tenisowych radarów. Dziś w Szarm el-Szejk wreszcie mogła podnieść pamiątkowy puchar, bo w grze podwójnej triumfowała wspólnie z 19-letnią Słowaczką Salmą Drugdovą. I to w jakim stylu, bez straty seta!