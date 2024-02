Pięć gemów z rzędu, co za powrót Magdaleny Fręch. Niesamowita walka z byłą liderką rankingu

Magdalena Fręch przebijała się do głównego turnieju WTA 1000 w Dosze przez eliminacje, gdzie została rozstawiona z "1". W pierwszej rundzie po tie-breaku trzeciego seta pokonała rewelację tegorocznego Australian Open - Marię Timofiejewą, a w decydującej fazie kwalifikacji okazała się zdecydowanie lepsza od Kamilli Rachimowej , z którą przegrała trzy poprzednie spotkania.

W sobotnie popołudnie dolosowano zawodniczki z eliminacji do tenisistek, które miały już zagwarantowany udział w głównej fazie turnieju w stolicy Kataru. Los nie uśmiechnął się do naszej zawodniczki, bowiem w pierwszej rundzie przyszło jej rywalizować z dwukrotną mistrzynią turniejów wielkoszlemowych - Wiktorią Azarenką. Tak się składa, że obie nie miały wcześniej okazji rywalizować ze sobą w bezpośrednich pojedynkach.

Mecz pełen zwrotów akcji. Magdalena Fręch postawiła się Wiktorii Azarence

Faworytką meczu była zdecydowanie bardziej utytułowana Białorusinka, ale od początku widzieliśmy wyrównaną rywalizację na korcie . Grę utrudniał wiatr, z którego słynie Doha o tej porze roku. Zawodniczki szybko musiały się zaaklimatyzować do warunków. Już w pierwszym gemie Fręch miała dwie okazje na przełamanie serwisu Azarenki, ale dwukrotna triumfatorka zmagań w Dosze wyszła z opresji w bardzo dobrym stylu, wygrywając cztery punkty z rzędu.

Przy następnym podaniu Białorusinki nasza tenisistka miała jeszcze więcej szans na przełamania. Polka dostała cztery okazje, ale ponownie czegoś zabrakło, by udokumentować przewagę. W czwartym gemie pierwszego seta to Białorusinka dobrała się do serwisu tenisistki urodzonej w Łodzi. Wiktoria otrzymała dwa break pointy i wykorzystała jeden z nich. Po chwili było już 4:1, mimo że Polka znów miała swoją okazję na przełamanie.