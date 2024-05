Pięć gemów jak marzenie, Polka w finale. Rozstawiona faworytka rozbita

Takiego przełomowego turnieju Maja Chwalińska właśnie potrzebowała - i stało się to w Pradze. Szczęśliwej dla niej, bo przecież na tych obiektach wygrała dwa lata temu te zawody, a rok temu triumfowała w deblu. Powtórka sukcesu w Advantage Cars Prague Open 2024 byłaby ogromnym zyskiem, pozwoliłaby awansować Polce w okolice 225. miejsca w rankingu WTA, znacznie przybliżyć wstęp do eliminacji Wimbledonu.

Polka w maju broni jeszcze tylko dziewięciu punktów za zeszłoroczny ćwierćfinał w Feld am See, 10 czerwca odejdzie jej 20 za zeszłoroczne eliminacje Rolanda Garrosa. I to wszystko. Jutro zaś może dodać aż 75.