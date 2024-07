Pięć długich lat Urszuli Radwańskiej. Demolujące 6:0 zmieniło całe spotkanie

Urszula Radwańska od dobrych kilku lat jeździ po świecie i gra niemal wyłącznie w turniejach ITF - na tyle pozwala jej ranking, w którym balansuje zwykle gdzieś między czwartą a szóstą setką. Odstępstwa zdarzają się rzadko, a jeśli już załapie się do rywalizacji, to co najwyżej w kalifikacjach