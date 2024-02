To wielka sensacja, tak rzadko przecież dzieje w męskim tenisie, by zawodnicy ze ścisłego topu, nie narzekający na urazy, jak Carlos Alcaraz , przegrywali z rywalami znacznie niżej notowanymi .

Tym zawodnikiem z topu jest właśnie Andriej Rublow , piąty na liście ATP, co jest jego najwyższą pozycję w karierze. I tę piątą pozycję może w tym tygodniu stracić na rzecz Alexandra Zvereva , który rywalizuje w meksykańskim Cabo San Lucas - Niemiec potrzebuje awansu do finału.

Rewelacyjny nastolatek z Czech miesiąc temu postraszył Hurkacza. Dziś sprawił już wielką sensację

Dla Menšíka było to dopiero trzecie w karierze starcie z zawodnikiem z TOP 10, pierwsze zaś z gwiazdą z TOP 5 . W Australian Open uległ 2:3 Hurkaczowi , w trzeciej rundzie zeszłorocznego US Open ugrał zaledwie trzy gemy w potyczce z Taylorem Fritzem .

W tym czasie zrobił olbrzymi postęp, widać to już w tegorocznych wynikach. W challengerze w Canberze dotarł do finału, później były wygrane kwalifikacje w Australian Open i thriller z Hurkaczem w drugiej rundzie. Przyzwoity był też występ w challengerze w Manamie, w Dosze zaś jest prawdziwym objawieniem.

Najmłodszy od występu Alcaraza w US Open w 2021 roku. W nagrodę zadebiutuje w TOP 100 listy ATP

W drugiej Rublow był jeszcze bliżej przełamania, w aż trzech gemach miał na to szansę. A Menšík kapitalnie się bronił, bo wiedział, że to klucz do jego sukcesu. W tie-breaku było już 3:1 i 5:3 dla Rosjanina, miał prawie wszystko pod kontrolą. I w kluczowych momentach to młodszy z graczy utrzymał nerwy na wodzy, wykorzystał drugą piłkę meczową i po raz pierwszy awansował do półfinału turnieju ATP 250.