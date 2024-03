Piąta piłka meczowa dała awans. Polka lepsza od byłej wiceliderki rankingu WTA

Katarzyna Kawa to czwarta polska rakieta w rankingu WTA, dziś zajmuje 189. miejsce na światowej liście. Nie jest to pozycja zła, rok temu o tej porze była niżej, ale pewnie i 31-letnia zawodniczka może czuć niedosyt.

Początek roku nie był zbyt udany w jej wykonaniu, trudno było liczyć na to, że dostanie szansę zastąpienia Igi Świątek w United Cup. Tyle że w swoich trzech kolejnych singlowych występach - Australian Open, Hua Hin i Austin - nie była w stanie przejść nawet kwalifikacji. Raptem jedno zwycięstwo w czterech spotkaniach. I nie grała bynajmniej z zawodniczkami, które są w czołowej setce rankingu...

Była finalistka Wimbledonu na drodze Polki. Jeszcze jesienią wygrała WTA Finals w deblu

Polka wróciła do zmagań dokładnie po miesięcznej przerwie - na dodatek wybrała mączkę, a nie korty twarde . Na tych ostatnich jesienią odniosła może i nawet najcenniejsze zwycięstwo, w Monastyrze ograła Martinę Trevisan, ale najlepiej punktowała właśnie na cegle: w Bari, Lublanie, Parmie czy Walencji. Dziś też wreszcie się tu przełamała.

W challengerze WTA 125 w Antalyi Polka musiała zacząć od kwalifikacji, tu jej rywalką była Wiera Zwonariowa . 39-letnia Rosjanka najlepszy okres ma już dawno za sobą, była kiedyś drugą zawodniczką świata, w singlowym rankingu spadła już do trzeciej setki. No i z turnieju na turniej ma coraz większe problemy.

Nie zapominajmy zaś, że to świetna deblistka, jesienią wygrała z Laurą Siegemund WTA Finals i turnieje w Ningbo czy Nanchangu, a w US Open były w finale .

Przełamanie Katarzyny Kawy. Wreszcie cenne zwycięstwo w 2024 roku

Polka dziś grała falami, po kiepskim początku, gdy dała się przełamać na 1:2 i 2:3, wskoczyła na właściwe tory, wygrała cztery kolejne gemy i całego seta. Wydawało się, że teraz będzie jej już łatwiej, bo i Rosjanka miała olbrzymie problemy przy swoim serwisie. Dla niej była to pierwsza potyczka z polską tenisistką - w singlu czy deblu - od ubiegłorocznego zamieszania w Warszawie, gdy nie została w lipcu wpuszczona do naszego kraju .

I to Zwonariowa świetnie zaczęła drugiego seta, wygrała cztery pierwsze gemy, a później już dość szybko mogła cieszyć się z wyrównania w meczu (6:1). Tyle że jak to w kobiecym tenisie często bywa, do zmian nastrojów po obu stronach siatki dochodzi dość często. Ledwie zaczęła się decydująca partia, a już Kawa zdołała wygrać 15 z 20 pierwszych punktów, prowadziła 3:0 i miała dwa break-pointy.