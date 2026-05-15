"Pewnego dnia jesteś w Rzymie". Zieliński już po operacji. Podał szczegóły

"Król Jan i Królowa Katarzyna" - napisaliśmy na początku stycznia, gdy duet Jan Zieliński i Katarzyna Kawa poprowadzili polską kadrę do historycznego triumfu w United Cup. Owszem, Hubert Hurkacz grał świetnie, nikt się nie spodziewał, że będzie w stanie wygrać cztery spotkania, w tym z Alexandrem Zverevem czy Taylorem Fritzem. To jednak nie on, ani tym bardziej Iga Świątek (trzy zwycięstwa, dwie porażki) okazali się największymi bohaterami.

Nasz mikst triumfował bowiem we wszystkich pięciu potyczkach - a te w starciach z Australią, USA i Szwajcarią decydowały o awansach i tytule.

To był wybitny start sezonu dla Zielińskiego, później zaś było już różnie. Polak zmienił partnera deblowego, połączył siły z Lukem Johnsonem. Było różnie, więcej nieudanych turniejów niż udanych, ale za to dwa wyśmienite. Mowa o półfinale Australian Open, a ostatnio - półfinale Mastersa w Madrycie. Ten drugi zakończył się przed czasem - choć Polak już grał z opaską na kolanie, to kontuzję zgłosił Johnson.

Stąd w Rzymie Polak miał grać wspólnie z Niemcem Constantinem Frantzem. W turnieju, który trzy lata temu, wspólnie z Hugo Nysem, niespodziewanie wygrał.

ATP 1000 w Rzymie bez Jana Zielińskiego. Choć był w drabince. Polak zdradził szczegóły

Zieliński był we Włoszech, rywalizacja deblistów ruszyła w ostatnią niedzielę. Ale bez Zielińskiego i Frantzena, którzy wycofali się ze starcia z Karenem Chaczanowem i Andriejem Rublowem. Polak zgłosił uraz kolana, natychmiast ruszył do Warszawy. Już wczoraj pokazał zdjęcie ze szpitalnego łóżka, sugerujące, że przeszedł zabieg chirurgiczny. I zapowiedział, że szczegóły doda w piątek.

Jan Zieliński

Tak też zrobił. 29-latek z Warszawy napisał na Instagramie, że w krótkim czasie udało się zorganizować operację. "Pewnego dnia jesteś w Rzymie, przygotowujesz się do pierwszej rundy Masters 1000, a następnie odkrywasz, że ból kolana jest spowodowany urazem łąkotki przyśrodkowej" - napisał.

Zieliński nie zaznaczył, jak długą przerwę będzie miał w grze. W Paryżu, wspólnie z Johnsonem, mieli być rozstawieni, ten turniej na pewno jednak przepadnie. Prawdopodobnie także i Wimbledon. Zazwyczaj bowiem, jeśli doszło do klasycznego zabiegu artroskopii, okres powrotu trwa od sześciu do ośmiu tygodni.

Bywają jednak i inne przypadki. Novak Djoković dwa lata temu oddał walkowerem ćwierćfinał w Paryżu z Casperem Ruudem z powodu urazu łąkotki, przeszedł zabieg i... wystąpił w Wimbledonie. A tam dotarł do finału, przegranego z Carlosem Alcarazem. Po czym miesiąc później zrewanżował się Hiszpanowi w epickim finale, zakończonym tie-breakami, zmagań olimpijskich na Court Philippe-Chatrier.

Jana Zielińskiego zabrakło więc w Internazionali d'Italia, ale w środę na sąsiednim Stadio Olimpico i tak Polak o nazwisku Zieliński się cieszył. Mowa o starszym o 2,5 roku od tenisisty Piotrze - pomocnik Interu wywalczył Puchar Włoch.

Jan Zieliński

