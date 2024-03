Perfekcyjny finał, Polka z tytułem. Nowe rekordy na Sycylii

Rywalką Polki Ukrainka, która nie chce już być Rosjanką. Urodziła się w Moskwie, wychowała w Zaporożu

W finale rywalkami Polki i Tajwanki były: Słowaczka Katarina Kozarov oraz Weronika Miroszniczenko . Zawodniczki rozstawione z czwórką, zarazem przy tej ostatniej w oficjalnych materiałach brakuje narodowości. To zaś oznacza, że formalnie jest Rosjanką, ma tamtejszy paszport, ale w swoich mediach społecznościowych podkreśla, że czuje się Ukrainką. Choć urodziła się w Moskwie, to w ukraińskiej rodzinie, zresztą wychowywała się w Zaporożu. I już rozpoczęła proces zmiany obywatelstwa - wkrótce zapewne będzie mogła reprezentować Ukrainę.

Dwa sety dla faworytek, finał bez większego stresu. Kubka triumfowała w deblu po raz 15.

Kubka i Tsao tym razem przez finał przeszły względnie suchymi stopami - nie było tu momentów specjalnie kryzysowych. Co prawda w pierwszym gemie zmarnowały aż cztery szanse na szybkie przełamanie, to w końcu i tak tej sztuki dokonały. A później i drugi raz - odskoczyły na 5:2. Kozarov i Miroszniczenko zdołały jeszcze nawiązać walkę, jeden jedyny raz uzyskały breaka, doskoczyły na 4:5. Musiały dokonać tej sztuki raz jeszcze, by przedłużyć tego seta - Kubka i Tsao już nie pozwoliły, triumfowały do zera.