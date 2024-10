Pekin zamilkł, przyjaciółka Aryny Sabalenki nie pozostawiła złudzeń. Koniec pięknego snu

Shuai Zhang przyleciała na domowy turniej do Pekinu jako 595. tenisistka rankingu WTA, mając serię 24 porażek z rzędu w singlu. Chinka zdołała przełamać tę niechlubną serię w pierwszej rundzie tysięcznika, pokonując Amerykankę McCartney Kessler. To odblokowało zawodniczkę gospodarzy. Prawdziwą sensację sprawiła w kolejnej fazie, gdy wyeliminowała z gry rozstawioną z "6" Emmę Navarro. 35-latka nagle przypomniała swoją wersję sprzed kilku lat, gdy potrafiła meldować się w kluczowych fazach ważnych turniejów. W czwartej rundzie przekonała się o tym Magdalena Fręch , która przegrała z Azjatką 4:6, 2:6.

W batalii o półfinał WTA 1000 w Pekinie, na Shuai Zhang czekała będąca w świetnej formie Paula Badosa. Hiszpanka pokonała w poprzedniej fazie Jessikę Pegulę , finalistkę tegorocznego US Open. Szczególne wrażenie zrobiła końcówka spotkania, gdy tenisistka z Półwyspu Iberyjskiego wygrała osiem ostatnich gemów meczu. W potyczce z Chinka była oczywiście zdecydowaną faworytką, ale 35-latka pokazała już w tym turnieju, że potrafi dokonywać niezwykłych rzeczy.

Paula Badosa w półfinale WTA 1000 w Pekinie. Przygoda Shuai Zhang dobiegła końca

Reprezentantka gospodarzy od samego początku spotkania miała ogromne problemy przy własnym podaniu, popełniała sporo błędów. Przypominała bardziej swoją wersję sprzed Pekinu. Pierwsze dwa gemy przy swoim serwisie przegrała do zera. Z kolei rywalka prezentowała się bardzo solidnie, momentami posyłała kapitalne zagrania. W pewnym momencie Badosa miała nawet break pointa na 5:0 .

Ostatecznie ten gem trafił jednak na konto Chinki, która tym samym dołożyła pierwsze "oczko" do swojego dorobku. Na więcej już jednak Paula nie pozwoliła. Co więcej - do końca seta nie oddała przeciwniczce choćby jednego punktu. Ostatecznie partia zakończyła się rezultatem 6:1 dla tenisistki z Półwyspu Iberyjskiego.