Pegula pokonana w Pekinie. Potencjalna rywalka Świątek uległa po tie-breaku

Jessica Pegula prezentuje chwiejną formę w ostatnim czasie. Bardzo dobre występy przeplata słabszymi. Podczas US Open zobaczyliśmy zdecydowanie lepsze oblicze Amerykanki. W Nowym Jorku dotarła do półfinału, gdzie po zaciętej walce uległa Arynie Sabalence. Później 31-latka pomogła swojej reprezentacji podczas BJK Cup Finals. W starciu o końcowe trofeum zawodniczki z USA przegrały z Włoszkami, a Pegula uległa Jasmine Paolini.

Teraz Jessica rywalizuje w Pekinie na turnieju WTA 1000. Wczoraj pewnie pokonała Alję Tomljanović 6:0, 6:3 i zameldowała się w trzeciej rundzie singla. Jutro zmierzy się z Emmą Raducanu. Mimo to Amerykanka nie miała dzisiaj dnia wolnego. Razem ze swoją rodaczką Ashlyn Krueger przystąpiły do walki w deblu. Po drugiej stronie siatki znalazły się Chinki - Yifan Xu oraz Zhaoxuan Yang. Po zaciętej batalii lepsze okazały się zawodniczki z Azji.

WTA Pekin: Jessica Pegula i Ashlyn Krueger przegrały w pierwszej rundzie debla

Mecz rozpoczął się od serwisu Amerykanek. Na początku spotkania oba zespoły pilnie strzegły swoich podań. Taka sytuacja potrwała aż do siódmego gema. Wtedy doczekaliśmy się pierwszy break pointów. Okazje na przełamanie wypracowały sobie Chinki. Krueger oraz Pegula doprowadziły do decydującego punktu, ale kluczową akcję zgarnęły Xu i Yang. Po zmianie stron duet Ashlyn/Jessica wypracował sobie jedną szansę na 4:4, jednak najważniejsza wymiana znów trafiła na konto przeciwniczek. Yifan i Zhaoxuan przypilnowały przewagi breaka do końca seta, wygrywając go 6:4.

Druga część pojedynku przez długi czas toczyła się pod dyktando serwujących. W dziewiątym gemie zawodniczki gospodarzy wypracowały sobie trzy okazje z rzędu na 5:4, ale Amerykanki wyszły z opresji. Ostatecznie o wyniku partii decydował tie-break. Chinki od początku dyktowały swoje warunki. Od stanu 3-2 zgarnęły trzy punkty z rzędu, a to oznaczało aż cztery meczbole. Już po drugiej okazji cieszyły się z wygranej. Xu oraz Yang zwyciężyły 6:4, 7:6(3) i awansowały do drugiej rundy debla, gdzie zagrają z parą Timea Babos/Luisa Stefani. Z kolei Pegula może się już skupić wyłącznie na singlu.

