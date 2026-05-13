Pegula czekała siedem godzin. A jednak zagra o finał WTA 1000 w Rzymie

Andrzej Grupa

Kończąc mecz z Igą Świątek Jessica Pegula opuszczała Campo Centrale z opuszczoną głową - nic na tej wielkiej arenie nie odbywało się po jej myśli. Trzecia rakieta świata dominowała od początku do końca, po 67 minutach gry zameldowała się w finale. Dla 32-letniej Amerykanki tenisowy dzień się jednak nie skończył, została na Foro Italico. Wieczorem okazało się, że wcale nie musi jednak opuszczać stolicy Włoch już teraz. Dostanie bowiem szansę gry o finał Internazionali d'Italia. Oto szczegóły.

Jessica Pegula zagra jednak o finał Internazionali d'Italia. Nie w czwartek, ale w piątekMatthew StockmanGetty Images

W środę na Foro Italico zaplanowano dokończenie ćwierćfinałowej rywalizacji w kobiecej części zmagań Internazionali d'Italia. Dla polskich fanów tenisa najważniejsza było oczywiście spotkanie Igi Świątek z Jessicą Pegulą. Podopieczna trenera Francisco Roiga od września zeszłego roku nie grała w półfinale turnieju WTA, przegrała sześć ostatnich potyczek z rywalkami z najlepszej dziesiątki rankingu. I patrząc na samą Pegulę - od niej też była słabsza w dwóch ich ostatmich starciach, w tym w finale w Bad Homburg.

A teraz Iga te wszystkie serie przerwała, w 67 minut bardzo pewnie pokonała 32-latkę z USA 6:1, 6:2. Zapewniła sobie czwarty półfinał na Foro Italico, a przecież zawsze gdy wcześniej wygrywała mecze z Pegulą, później... zdobywała tytuły. Może i tak samo będzie tym razem.

Dla Peguli turniej WTA 1000 wcale się jednak nie skończył. Podczas gdy Polka mogła ruszyć na odpoczynek do hotelu, a później pewnie na kolację z teamem, Jessica spędziła kolejne godziny w kompleksie tenisowym przy Stadio Olimpico.

WTA 1000 w Rzymie. Druga szansa Jessiki Peguli. Kilka godzin po porażce ze Świątek

Pegula była bowiem jedną z tych zawodniczek, które zdecydowały się na łączenie singla i debla. I podobnie jak Coco Gauff, Sorana Cirstea czy Mirra Andriejewa - czyniła to dość skutecznie. Rumunka co prawda zrezygnowała ostatecznie z rywalizacji w środę, oddała walkowera, by lepiej przygotować się do starcia z Gauff w półfinale. Coco i Mirra, które we wtorek wieczorem stoczyły emocjonująca potyczkę, dziś też wygrały. I będą rywalizowały też w czwartek, Amerykanka więc dwa razy.

Jessica PegulaALESSANDRO DI MEO PAP/EPA

Została jeszcze Pegula, ona zdecydowała się na występ wspólnie ze Storm Hunter. Zawodniczką, która od lat specjalizuje się już tylko w grze podwójnej, za to z sukcesami. Wygrały przecież w Rzymie już dwa mecze, m.in. z parą Jelena Ostapenko/Erin Routliffe. A dziś trafiły na czeski duet: Linda Noskova/Tereza Valentova.

To spotkanie zaplanowano na korcie Pietrangeli, ostatecznie przeniesiono je na Supertennis Arena. Było trzysetowe, emocjonujące. A wcale być nie musiało.

Czeszki w pierwszym secie prowadziły 4:1, miały w dorobku jedno przełamanie, dokonało się przy serwisie Australijki. A później ich gra się załamała - i to całkowicie. To Pegula "pchnęła" wynik, to ona na siebie brała return przy dwóch decydujących punktach podczas gemów serwisowych obu Czeszek. I z 1:4 zrobiło się 6:4.

Później role się jednak odwróciły, to Noskova pchała swój duet. Drugi set był jej popisem: 6:2, dwukrotnie przełamana Hunter i raz Pegula.

Decydował więc trzeci set, w nim Czeszki prowadziły już 4-2. Ważne dwa punkty zdobyła Pegula, na 6-5. A później popisała się Storm Hunter (7-5). Jeszcze as Noskovej, poparty zagraniem w siatkę Australijki, dał nadzieję Czeszkom. Trzy ostatnie akcje spowodowały jednak, że dla Peguli ta środa nie musi być jednak aż tak fatalna.

Amerykanka i Australijka wygrały 6:4, 2:6, 10-7. I to one zagrają w piątek o finał Internazionali d'Italia.

Swoje rywalki poznają jednak dopiero w czwartek.

Jessica PegulaFILIPPO MONTEFORTEAFP
Storm HunterWilliam WestAFP
Rzym (K, debel)
Ćwierćfinały
13.05.2026
20:00
Zakończony
