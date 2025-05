Pechowe losowanie Polki przed Roland Garros. Mistrzyni Wimbledonu już w pierwszej rundzie

25 maja rozpocznie się główna rywalizacja w wielkoszlemowym Roland Garros. Tytułu będzie bronić oczywiście Iga Świątek, która wygrała trzy poprzednie edycje zmagań w stolicy Francji. Polka zameldowała się już w Paryżu po tym, jak dość szybko pożegnała się z turniejem WTA 1000 w Rzymie. Nasza reprezentantka nie próżnuje i wykorzystuje każdy moment, by jak najlepiej przygotować się do rywalizacji o kolejne trofeum.

Raszynianka nie zdecydowała się na taki krok, jak wybrane tenisistki, które postanowiły wziąć jeszcze udział w jednych zmaganiach poprzedzających rywalizację we French Open. Mowa tutaj np. o turnieju WTA 500 w Strasburgu. Zobaczymy w nim dwie Polki - Magdalenę Fręch oraz Magdę Linette . W rozgrywkach wysokiej rangi ujrzymy także sporo zawodniczek ze ścisłej czołówki. Najwyżej rozstawioną będzie Jessica Pegula, która w najbliższy poniedziałek awansuje na trzecie miejsce w rankingu, wyprzedzając Igę Świątek.

WTA Strasburg: Rozlosowano turniejową drabinkę. Znamy rywalki Linette i Fręch

Dzisiaj po godz. 12:00 rozlosowano drabinkę WTA 500 w Strasburgu. Nasze reprezentantki czeka trudne wyzwanie w ostatnim sprawdzianie przed Roland Garros. Magda Linette trafiła na Barborę Krejcikovą - mistrzynię Wimbledonu i półfinalistkę WTA Finals z sezonu 2024. Dla Czeszki będzie to pierwszy występ w obecnej kampanii rozgrywek. Zawodniczka pochodząca z Brna wraca do gry po urazie pleców. Spotkania z Barborą nigdy nie należą do łatwych, o czym przekonywała się w przeszłości sama poznanianka. Krejcikova prowadzi w zestawieniu H2H aż 3-0, więc Linette będzie polować na premierowy triumf.