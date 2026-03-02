Pech Hurkacza w Dubaju, a potem taki zwrot akcji. Polacy mogą się cieszyć

Hubert Hurkacz podczas tegorocznego Australian Open powrócił do rywalizacji po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją. W Melbourne 29-latek poradził sobie jednak przeciętnie i odpadł już w drugiej rundzie. Na nadmiar szczęścia nie mógł liczyć także podczas imprezy w Montpellier, gdzie został wyeliminowany w 1/16 finału. Podobny los spotkał go w Rotterdamie i Dubaju - w obu przypadkach po zaledwie jednym meczu musiał pożegnać się z marzeniami o końcowym triumfie.

Po porażce z Jakubem Mensíkiem w 1/16 finału Dubai Tennis Championships Hurkacz opuścił niezwłocznie Zjednoczone Emiraty Arabskie i udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie już wkrótce rozpocznie zmagania w ramach Indian Wells Masters. Nie wszyscy zawodnicy mieli jednak tyle szczęścia.

Rywale utknęli w Dubaju, Hurkacz i Majchrzak zdążyli opuścić ZEA przed zamknięciem przestrzeni powietrznej

Sytuacja ma związek z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Po rozpoczęciu działań militarnych przez USA i Izrael przeciwko Iranowi oraz odwetowych atakach na amerykańskie bazy w regionie, w tym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zamknięto przestrzeń powietrzną nad Zatoką Perską. W efekcie ponad 40 zawodników, działaczy i pracowników ATP utknęło w Dubaju. Wśród nich znaleźli się m.in. Daniił Miedwiediew, Andriej Rublow oraz Tallon Griekspoor, którzy rywalizowali tam do samego końca.

Półfinały rozegrano w piątek, a finał z udziałem Miedwiediewa i Griekspoora miał odbyć się w sobotę w Aviation Club Tennis Centre. Do meczu jednak nie doszło - Holender wycofał się z powodu kontuzji ścięgna udowego, co dało Rosjaninowi 23. tytuł ATP w karierze. Wydarzenia sportowe szybko zeszły jednak na dalszy plan. Zawodnicy zostali w hotelach i czekają na rozwój sytuacji. ATP rozważało alternatywne trasy lądowe do Omanu lub Rijadu, lecz gracze - po analizie ryzyka - zdecydowali się pozostać na miejscu.

Tymczasem menedżerka PR Hurkacza, Katarzyna Montgomery, przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że Polak opuścił ZEA niezwłocznie po odpadnięciu z turnieju w Dubaju i bez przeszkód dotarł do Kalifornii, zanim podjęto decyzję o odwołaniu lotów nad Zatoką Perską. W obliczu problemów rywali jego pozycja przed startem w Indian Wells wydaje się więc wyraźnie korzystniejsza. Nie musi on obawiać się bowiem o to, czy zdąży dotrzeć do Ameryki na czas i może skupić się w pełni na przygotowaniach do rywalizacji. Cieszyć może się także Kamil Majchrzak. Najlepszy obecnie polski zawodnik w rankingu ATP - podobnie jak Hurkacz - przedwcześnie zakończył rywalizację w Dubaju i obecnie przebywa w Indian Wells, gdzie odbył już sesje treningowe.

