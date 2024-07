- Chciałabym zobaczyć, jak WTA się rozwija, zyskuje na popularności, zmniejsza różnicę między WTA i ATP pod względem nagród pieniężnych i przyciąga fanów. Nasz tenis budzi te same emocje, co ATP. Jest coś, co można znaleźć w kobiecym tenisie, czego nie znajdziesz w ATP - powiedziała w lutym 2023 roku w Dubaju Iga Świątek, opowiadając się za równością płac dla obu płci w jej dyscyplinie sportu. Ujednolicenie nagród finansowych zostało wprowadzone w turniejach wielkoszlemowych i większości tych z rangi "1000". Chociażby w US Open funkcjonuje od 1973 roku.

