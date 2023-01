Paula Badosa zawiedziona. "Będzie mi brakowało Australian Open"

"Mam złe wiadomości... Podczas ćwierćfinałowego spotkania w Adelajdzie, nabawiłam się urazu i po otrzymaniu diagnozy, będę wykluczona z gry przez kilka tygodni. To smutne, nie móc wziąć w tym roku udziału w Australian Open, będzie mi tego bardzo brakowało. Zrobię wszystko co w mojej mocy, by wrócić do gry tak szybko jak to możliwe" - napisała na Twitterze.