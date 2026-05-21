Paula Badosa ogłosiła ws. przyszłości. "Do zobaczenia". Kibice reagują

Tomasz Chabiniak

Paula Badosa ostatni swój mecz rozegrała dokładnie miesiąc temu. 21 kwietnia uległa Julii Grabher w 1. rundzie Mutua Madrid Open. Potrzebowała przerwy, bo nie czuła się dobrze. Tym razem nie chodziło o dolegliwości fizyczne, lecz problemy mentalne. Kibice dostali w czwartek ważną informację. Przyszła z Holandii. Można już odliczać dni.

Paula Badosa opuszczająca kort Wimbledonu, 07.07.2023 r.

- Straciłam wiarę w siebie, mimo że moje ciało teraz dobrze reaguje. Potrzebuję trochę czasu, żeby się zatrzymać. Nie wiem, czy pojadę na Rolanda Garrosa. Najtrudniejszy moment jest właśnie teraz, to właśnie teraz najbardziej cierpię. Problem jest natury psychicznej, mam wątpliwości, odczuwam obawy. Kiedy wygrywam, wiadomości o tym nie trafiają do mediów, pojawiają się tylko informacje o porażkach lub o tym, z kim się spotykam - mówiła pod koniec kwietnia Paula Badosa w podcaście "El Camino de Mario".

Tamten miesiąc był dla niej trudny. W Charleston co prawda wygrała dwa mecze i doszła do trzeciej rundy, ale od wtedy zanotowała cztery kolejne porażki. Najpierw z Anną Kalinskayą, a potem odpadała na "dzień dobry" w Linzu z rąk Lilli Tagger, w Stuttgarcie z Evą Lys i w Madrycie z Julią Grabher.

Zrezygnowała z występu w Rzymie, wycofała się z listy do kwalifikacji na French Open (zajmuje miejsce poza TOP100 rankingu WTA). Kibice mogli się zastanawiać, kiedy wróci do rywalizacji. W czwartek dostali odpowiedź. Nadeszła z Holandii.

Paula Badosa w nagraniu do kibiców. "Nie mogę się doczekać gry"

"Zgadnijcie, kto dostał dziką kartę na Libema Open? Była numer 2 na świecie, Paula Badosa, zagra na kortach trawiastych w 's-Hertogenbosch. Hiszpanka, zdobywczyni czterech tytułów WTA, która przez jakiś czas nie grała, jest bardzo podekscytowana i wdzięczna za powrót! Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy Paulę w akcji w czerwcu!" - czytamy na instagramowym profilu tego turnieju.

Zmagania w prowincji Brabancja Północna zaczną się szóstego dnia tamtego miesiąca, a skończą czternastego. Sama zainteresowana zabrała głos.

Cześć wszystkim. Z wielką radością ogłaszam, że otrzymałam dziką kartę na Libema Open. Cieszę się, że wracam do rywalizacji po dłuższej przerwie i nie mogę się doczekać gry przed kibicami w Holandii. Do zobaczenia wkrótce
powiedziała Badosa w nagraniu

W zeszłym roku w 's-Hertogenbosch wygrała Elise Mertens, a w poprzednich Ludmiła Samsonowa i dwukrotnie Jekaterina Aleksandrowa. Impreza jest jedną z otwierających część sezonu na trawie, podprowadza pod wielkoszlemowy Wimbledon.

