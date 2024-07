Paryż płacze, Rafael Nadal się pożegnał. To już koniec, ostatni mecz w karierze

Byliśmy wówczas o jednego seta od bardzo bolesnego pożegnania Rafy Nadala z igrzyskami olimpijskimi. Drugi set był zdecydowanie bardziej wyrównany, aż do stanu 3:3. Wówczas bardzo słaby gem serwisowy przytrafił się Hiszpanom i Amerykanie przełamali faworytów całej publiczności, która wypełniła kort do ostatniego miejsca. Nadal i Alcaraz mieli swoje szanse na odrobienie strat, ale ostatecznie Krajicek i Ram zdołali wykorzystać drugą piłkę meczową i awansowali do półfinału. Tym spotkaniem Rafael Nadal pożegnał się z igrzyskami olimpijskimi, w których z całą pewnością już nie zagra. Być może był to także ostatni mecz Hiszpana na kortach w Paryżu. Nic więc dziwnego, że na koniec polały się łzy, a publika owacją na stojącą nagrodziła schodzących z kortu Hiszpanów.