W Rzymie trwa właśnie turniej rangi WTA 1000, który dla wielu tenisistek jest ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym turniejem Roland Garros. W zmaganiach udział bierze była liderka światowego rankingu kobiecego tenisa Iga Świątek, która na rzymskich kortach wygrywała już trzykrotnie w 2021, 2022 i 2024 roku. Tym razem jednak Polka nie znalazła się w ścisłym gronie faworytek.

Wielu dziennikarzy przypuszczało, że po końcowe trofeum sięgnie obecna pierwsza rakieta świata Aryna Sabalenka. Ku zaskoczeniu wielu, Białorusinka jednak została odprawiona z kwitkiem w 1/16 finału. Na tym etapie rywalizacji musiała ona uznać wyższość Sorany Cirstei, która z Białorusinką wygrała 2:6, 6:3, 7:5.Podczas gdy liderka światowego rankingu kobiecego tenisa musi przetrawić swoją porażkę i utratę szansy na końcowe trofeum w Rzymie, jej ukochany nie posiada się z radości.

Georgios Frangulis świętuje awans Le Mans FC do Ligue 1

Na początku marca Sabalenka zaręczyła się ze starszym o dekadę Georgiosem Frangulisem, którego poznała dzięki współpracy z jego firmą OAKBERRY. Brazylijski biznesmen nie ogranicza się jednak jedynie do imperium w branży spożywczej i od lat przeznacza pieniądze na różnego rodzaju inwestycje.

W ubiegłym roku głośno było o dwóch inwestycjach Frangulisa. Najpierw Brazylijczyk i jego firma OAKBERRY połączyła siły z zespołem BWT Alpine Formula One Team rywalizującym w Formule 1. Wkrótce potem okazało się, że partner Sabalenki zdecydował się na kolejny mocny ruch - znalazł się on bowiem w gronie nowych inwestorów francuskiego klubu piłkarskiego Le Mans FC.

W sobotni wieczór poznaliśmy drugiego beniaminka Ligue 1. Do Troyes dołączyli zawodnicy klubu Le Mans FC, którzy zmierzyli się na wyjeździe z Bastią. Goście prowadzili 2:0, gdy sędziowie podjęli decyzję o przerwaniu spotkania. Wszystko ze względu na rzucane przez kibiców na murawę środki pirotechniczne. Tym samym Le Mans FC przypieczętowało awans do najwyższej ligi Francji.

Na wielki sukces podopiecznych Patricka Videiry zareagował inwestor klubu, Georgios Frangulis. W mediach społecznościowych brazylijski biznesmen zamieścił szereg zdjęć i nagrań, celebrując w ten sposób awans zespołu z Le Mans. "Dalej chłopcy! Przeszliście do historii! Grupa legend! Krąg Ligue 1" - napisał w jednym w wpisów na Insta Stories narzeczony Aryny Sabalenki.

Trzeba przyznać, że "Krwiści i Złoci" mają nie lada powód do euforii - do Ligue 1 powrócą bowiem po... 16 latach.

