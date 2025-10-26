Aryna Sabalenka rozgrywa najrówniejszy sezon w swojej karierze. Przez cały rok ani razu nie straciła pozycji liderki rankingu. Wiemy już, że utrzyma swoją lokatę także po WTA Finals. Iga Świątek nie posiada już nawet matematycznych szans, by zameldować się na pierwszym miejscu po zmaganiach w Rijadzie, bowiem w jutrzejszym notowaniu będzie tracić więcej niż 1500 pkt do Białorusinki - a właśnie tyle można maksymalnie zdobyć podczas arabskich rozgrywek.

Tenisistka z Mińska zdobyła póki co w tym sezonie cztery tytułu. Zaczęła rok od zwycięstwa podczas WTA 500 w Brisbane. Później wygrała tysięczniki w Miami oraz Madrycie. Na kolejne trofeum musiała poczekać do US Open. W ten sposób notuje trzeci rok z rzędu z co najmniej jednym wielkoszlemowym tytułem. Sezon jednak jeszcze trwa. 27-latka z pewnością zamierza go hucznie zakończyć. Tym bardziej, że WTA Finals jeszcze nigdy nie wygrała. Najbliżej tego wyczynu była trzy lata temu, kiedy to awansowała do decydującego starcia po zwycięstwie z Igą Świątek. W finale uległa jednak Caroline Garcii.

Odkąd Białorusinka zanotowała bolesną porażkę w starciu z Jessicą Pegulą podczas WTA 1000 w Wuhan, nie widzieliśmy Sabalenki w żadnych zmaganiach. Postawiła na odpoczynek. Najpierw udała się do Hongkongu, gdzie przy okazji pojawiła się na specjalnym evencie. Potem można ją było dostrzec już w Dubaju. Spędzała tam czas m.in. w towarzystwie swojej przyjaciółki - Pauli Badosy.

Georgios Frangulis opublikował zdjęcie z Aryną Sabalenką

WTA Finals zbliża się jednak wielkimi krokami, stąd można było przypuszczać, że Aryna zaintensyfikowała swoje przygotowania do tej imprezy. Dzisiaj potwierdził to partner Białorusinki - Georgios Frangulis. O poranku zamieścił na swojej relacji na Instagramie wspólne zdjęcie z tenisistką z Mińska, które zostało wykonane podczas treningu Sabalenki na korcie. Widać, że liderka rankingu nie próżnuje i zamierza być jak najlepiej dysponowana podczas turnieju wieńczącego sezon w głównym cyklu WTA. To z pewnością radosna nowina dla jej fanów. Na dodatek Aryna może liczyć na wsparcie partnera, towarzyszącego jej u progu zmagań w Rijadzie.

Oprócz 27-latki oraz Igi Świątek, o tytuł w finałach powalczą: Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Jelena Rybakina, Madison Keys oraz Jasmine Paolini. Rozgrywki rozpoczną się 1 listopada, a zakończą - tydzień później. Zawodniczka, która wygra wszystkie pięć pojedynków (trzy w grupie oraz dwa w fazie pucharowej), zgarnie ponad 5 mln dolarów.

