Paradoks polskiego tenisa. Sukcesy na kortach trawiastych

W niedzielę Hurkacz odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w turnieju na trawie. Jest drugim Polakiem, który tego dokonał w singlu (w erze open). W 2008 roku w Eastbourne triumfowała Agnieszka Radwańska.

Polski Wimbledon

Ale na tej nawierzchni Polacy mają od lat zaskakująco dobre wyniki. Agnieszka Radwańska na Wimbledonie - w 2012 roku (porażka z Sereną Williams) - zagrała w swym jedynym finale Wielkiego Szlema.

Rok później była w półfinale. W tym samym 2013 roku Jerzy Janowicz dotarł do półfinału, a Łukasz Kubot był w ćwierćfinale, przegrywając właśnie z łodzianinem. Zagraniczni dziennikarze pisali dziewięć lat temu o "polskim Wimbledonie".

Swój pierwszy wielki sukces właśnie na Wimbledonie odniosła Iga Świątek. Obecna liderka rankingu WTA w 2018 roku wygrała w Londynie turniej w kategorii juniorek.

Zdjęcie Iga Świątek z trofeum za zwycięstwo w juniorskim Wimbledonie / Getty Images

W ubiegłym roku na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club życiowy wynik miał Hubert Hurkacz. Wrocławianina dopiero w półfinale zatrzymał Matteo Berrettini.

To singiel, ale nie należy zapominać, że w Wimbledonie w deblu triumfował w 2017 roku Łukasz Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo.

Wojciech Fibak rozkładał siatkę na trawie w poznańskim parku i trenował

To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że w Polsce jeszcze kilkanaście lat temu jedyny kort trawiasty był na terenie Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, a dziś jest ich kilka należących do prywatnych właścicieli.

Polskie tenisistki i tenisiści nie mieli warunków, by przygotować się do trwającego miesiąc sezonu na trawie. O tych trudnościach mówił przed laty Wojciech Fibak, nasz najlepszy tenisista przed Hurkaczem.

- Nigdy nie byłem jednak przygotowany do gry na Wimbledonie, bo nie miałem gdzie trenować. W 1976 roku, dobrym dla mnie, przegrałem w drugiej rundzie z Niemcem Uli Pinnerem, którego zawsze wcześniej ogrywałem. Trzy lata później uległem Amerykaninowi Bruce’owi Mansonowi. Miałem do siebie o to straszny żal. To był problem - przygotować się do turnieju w Wimbledonie - wspominał Fibak.

Znakomity tenisista próbował znaleźć swój sposób na trawę. Opowiadał jak w Parku Golęcińskim przy stadionie Olimpii w rodzinnym Poznaniu rozkładał siatkę na trawniku i grał z najlepszymi juniorami. Ale nawet ta metoda była mało skuteczna, bo potem w Londynie warunki do gry były zupełnie inne.

Polskie sale gimnastyczne pomogły naszym najlepszym tenisistom

Fibak nie miał wielkich osiągnięć na trawie (dwa wygrane turnieje deblowe), ale Radwańska, Janowicz, Kubot w deblu, Hurkacz, Świątek jako juniorka - już tak. Skąd polscy tenisiści nabyli umiejętności gry na trawie? Dlaczego tak dobrze grają na tej nietypowej nawierzchni? Czasami wyjaśnienia naszych zawodników są zaskakujące.

Kubot wiele mówił, że najwięcej zyskał dzięki grze na parkiecie w polskich salach gimnastycznych. Miał mało miejsca, więc musiał grać agresywnie, szczególnie returnem. - Ta piłka odskakiwała nisko. Coś w tym jest, że na Wimbledonie Polacy grają tak dobrze, ale z tego co wiem to Jurek czy Agnieszka też trenowali na parkiecie - mówił po swoim występie w 2013 roku.

Agnieszka Radwańska wspominała zajęcia na sztucznej trawie z piaskiem, na której piłka odbija się tak samo nisko jak na prawdziwych kortach trawiastych. - Trenowanie w gorszych warunkach sprawia, że potem lepiej się gra w lepszych - dodała finalistka Wimbledonu z 2012 roku.

Janowicz mówił, że trawa idealnie mu pasowała. - Mój agresywny styl gry. Dynamiczna gra z głębi kortu nadaje się na tę nawierzchnię - podkreślał.

Hurkacz ma wiele atutów, by wygrywać na trawie

A co z Hurkaczem? Wrocławianin należy do innego pokolenia zawodników. Mógł już wyjeżdżać i trenować w dowolnych warunkach. W jego przypadku, podobniej jak u Janowicza, ta nawierzchnia idealnie pasuje do agresywnego stylu gry.

Główne atuty Hurkacza są atutami gracza na nawierzchni trawiastej - mocny serwis i return, gra przy siatce. Do tego jeszcze 10. zawodnik na świecie lubi się rzucać na trawie. Półfinał Wimbledonu w ubiegłym roku, wygrana w deblu w tym roku w Stuttgarcie i w singlu w Halle - wyniki jakie uzyskuje w tej części tenisowego sezonu nie są przypadkowe.

Olgierd Kwiatkowski