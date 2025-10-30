Paolini szybko zweryfikowała formę Sabalenki na WTA Finals. Niebywałe zakończenie

Aryna Sabalenka i Jasmine Paolini kwalifikowały się na tegoroczne WTA Finals w zupełnie innych okolicznościach. Białorusinka zapewniła sobie miejsce w singlowych rozgrywkach w Rijadzie już na początku lipca, jeszcze podczas Wimbledonu. Tenisistka z Mińska mocno punktowała w pierwszej części sezonu i dzięki temu już w trakcie trzeciej wielkoszlemowej imprezy stało się jasne, że zobaczymy 27-latkę podczas arabskich zmagań dla najlepszych zawodniczek rankingu Race.

Z kolei Włoszka drżała o swoją pozycję niemal do samego końca - co stanowiło zupełne przeciwieństwo do jej sytuacji w deblu, gdzie razem z Sarą Errani były pewne startu już w połowie września, zaraz po US Open. Reprezentantka Italii otrzymała kwalifikację do WTA Finals w grze pojedynczej dopiero w sobotę, 18 października. Wtedy pojawiła się informacja, że Mirra Andriejewa nie przystąpi do rywalizacji w imprezie rangi "500" w Tokio i przez to nie będzie miała szansy na wyprzedzenie tenisistki z Półwyspu Apenińskiego w sezonowym zestawieniu. Z racji tego, że Rosjance przypadła ostatecznie rola rezerwowej w singlu, Paolini jest jedyną na ten moment zawodniczką, która wystąpi w obu kategoriach w Rijadzie.

We wtorek poznaliśmy grupy WTA Finals. W indywidualnych rozgrywkach Jasmine trafiła do jednej rubryki z Sabalenką oraz Coco Gauff i Jessicą Pegulą. W związku z tym, że Aryna znajdowała się w pierwszym koszyku, a Włoszka plasowała się w ostatnim, obie zmierzą się ze sobą już w meczu otwarcia grupy nazwanej na cześć Steffi Graf. Niedzielny pojedynek rozpocznie się nie przed godz. 15:00 czasu polskiego.

WTA Finals: Sabalenka i Paolini trenowały ze sobą w środę

Chociaż do oficjalnego starcia Sabalenki z Paolini dojdzie dopiero za trzy dni, to już wczoraj zobaczyliśmy panie po przeciwnych stronach siatki. Białorusinka oraz Włoszka zdecydowały się na wspólny sparing na korcie centralnym w Rijadzie. To dość zaskakująca sytuacja - właśnie ze względu na fakt, że obie trafiły na siebie w grupie i na dodatek zmierzą się w pierwszym meczu. To teoretycznie powinno oznaczać, że będą poszukiwać sparingpartnerek z sąsiedniego zestawienia. Mimo to tenisistki nie przejęły się tym faktem i chciały wspólnie poodbijać przez kilkadziesiąt minut.

Dzięki temu Jasmine już wczoraj miała okazję się przekonać, jaką formę przygotowała Aryna na tegoroczne WTA Finals. Włoszka jako pierwsza zweryfikowała dyspozycję Białorusinki w Rijadzie. Trening obu zawodniczek nie umknął uwadze organizatorów. W relacji na profilu na Instagramie pojawiło się nagranie z jednej, niezwykle intensywnej wymiany. Chociaż Paolini narzucała warunki, to Sabalenka nie spuszczała z tonu. Walczyła zaciekle i... to się opłaciło. Akcja zakończyła się w niebywały sposób. Gdy wydawało się, że tenisistka z Italii ma już wszystko w swoich rękach, nagle popełniła prosty błąd, posyłając woleja w siatkę. Tuż po ostatnim odbiciu obie zawodniczki padły na kort.

Zobaczymy czy w niedzielę również będziemy świadkami takich interesujących wymian, gdy dojdzie do ich oficjalnej potyczki. Turniej WTA Finals zakończy się 8 listopada. Relacje oraz najważniejsze informacje dotyczące zmagań będzie można znaleźć TUTAJ.

