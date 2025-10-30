Partner merytoryczny: Eleven Sports

Paolini szybko zweryfikowała formę Sabalenki na WTA Finals. Niebywałe zakończenie

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Najlepsze tenisistki sezonu 2025 zameldowały się już w Rijadzie. Dwa dni temu przeprowadzono losowanie WTA Finals. Do grupy nazwanej na cześć Steffi Graf trafiły m.in. Aryna Sabalenka i Jasmine Paolini. Chociaż ich oficjalny pojedynek zaplanowano na niedzielę, to panie już wczoraj znalazły się po dwóch stronach siatki. Włoszka szybko miała zatem okazję zweryfikować, jaką formę przygotowała Białorusinka. Do sieci trafiło nagranie z tej potyczki. Można na nim dostrzec niebywałe zakończenie.

Aryna Sabalenka i Jasmine Paolini trafiły do jednej grupy podczas WTA Finals 2025
Aryna Sabalenka i Jasmine Paolini trafiły do jednej grupy podczas WTA Finals 2025FATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP / WANG ZHAO / AFPAFP

Aryna Sabalenka i Jasmine Paolini kwalifikowały się na tegoroczne WTA Finals w zupełnie innych okolicznościach. Białorusinka zapewniła sobie miejsce w singlowych rozgrywkach w Rijadzie już na początku lipca, jeszcze podczas Wimbledonu. Tenisistka z Mińska mocno punktowała w pierwszej części sezonu i dzięki temu już w trakcie trzeciej wielkoszlemowej imprezy stało się jasne, że zobaczymy 27-latkę podczas arabskich zmagań dla najlepszych zawodniczek rankingu Race.

Zobacz również:

Coco Gauff i Mirra Andriejewa
Tenis

Andriejewa wkroczyła do akcji. Od razu trafiła na Gauff. Potężne ciosy na korcie w Rijadzie

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Z kolei Włoszka drżała o swoją pozycję niemal do samego końca - co stanowiło zupełne przeciwieństwo do jej sytuacji w deblu, gdzie razem z Sarą Errani były pewne startu już w połowie września, zaraz po US Open. Reprezentantka Italii otrzymała kwalifikację do WTA Finals w grze pojedynczej dopiero w sobotę, 18 października. Wtedy pojawiła się informacja, że Mirra Andriejewa nie przystąpi do rywalizacji w imprezie rangi "500" w Tokio i przez to nie będzie miała szansy na wyprzedzenie tenisistki z Półwyspu Apenińskiego w sezonowym zestawieniu. Z racji tego, że Rosjance przypadła ostatecznie rola rezerwowej w singlu, Paolini jest jedyną na ten moment zawodniczką, która wystąpi w obu kategoriach w Rijadzie.

    We wtorek poznaliśmy grupy WTA Finals. W indywidualnych rozgrywkach Jasmine trafiła do jednej rubryki z Sabalenką oraz Coco Gauff i Jessicą Pegulą. W związku z tym, że Aryna znajdowała się w pierwszym koszyku, a Włoszka plasowała się w ostatnim, obie zmierzą się ze sobą już w meczu otwarcia grupy nazwanej na cześć Steffi Graf. Niedzielny pojedynek rozpocznie się nie przed godz. 15:00 czasu polskiego.

    Zobacz również:

    Martyna Kubka zagra o tytuł WTA 125 w Warszawie w grze podwójnej. Przeciwko Weronice Falkowskiej
    Tenis

    Powołanie od Celta, a teraz reakcja Polki. 63 minuty, dziewięć asów. Demolka we Francji

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      WTA Finals: Sabalenka i Paolini trenowały ze sobą w środę

      Chociaż do oficjalnego starcia Sabalenki z Paolini dojdzie dopiero za trzy dni, to już wczoraj zobaczyliśmy panie po przeciwnych stronach siatki. Białorusinka oraz Włoszka zdecydowały się na wspólny sparing na korcie centralnym w Rijadzie. To dość zaskakująca sytuacja - właśnie ze względu na fakt, że obie trafiły na siebie w grupie i na dodatek zmierzą się w pierwszym meczu. To teoretycznie powinno oznaczać, że będą poszukiwać sparingpartnerek z sąsiedniego zestawienia. Mimo to tenisistki nie przejęły się tym faktem i chciały wspólnie poodbijać przez kilkadziesiąt minut.

      Zobacz również:

      Katarzyna Kawa zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 250 w Indiach
      Tenis

      6:0 Polki z dwukrotną mistrzynią świata w WTA. Koniec nastąpił 45 minut później

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Dzięki temu Jasmine już wczoraj miała okazję się przekonać, jaką formę przygotowała Aryna na tegoroczne WTA Finals. Włoszka jako pierwsza zweryfikowała dyspozycję Białorusinki w Rijadzie. Trening obu zawodniczek nie umknął uwadze organizatorów. W relacji na profilu na Instagramie pojawiło się nagranie z jednej, niezwykle intensywnej wymiany. Chociaż Paolini narzucała warunki, to Sabalenka nie spuszczała z tonu. Walczyła zaciekle i... to się opłaciło. Akcja zakończyła się w niebywały sposób. Gdy wydawało się, że tenisistka z Italii ma już wszystko w swoich rękach, nagle popełniła prosty błąd, posyłając woleja w siatkę. Tuż po ostatnim odbiciu obie zawodniczki padły na kort.

        Zobaczymy czy w niedzielę również będziemy świadkami takich interesujących wymian, gdy dojdzie do ich oficjalnej potyczki. Turniej WTA Finals zakończy się 8 listopada. Relacje oraz najważniejsze informacje dotyczące zmagań będzie można znaleźć TUTAJ.

        Zobacz również:

        Iga Świątek
        Iga Świątek

        Jest protest ws. Igi Świątek. Miarka się przebrała. Tuż przed WTA Finals

        Łukasz Żurek
        Łukasz Żurek
        Camilo Ugo Carabelli - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Uśmiechnięta młoda kobieta w białej koszulce patrząca w bok, tło zamazane i kontrastujące niebieskie barwy kortu tenisowego.
        Aryna SabalenkaSarah StierAFP
        Sportowczyni w czarnym stroju sportowym wyraża silne emocje podczas meczu tenisa na korcie, tło rozmyte z widownią.
        Jasmine PaoliniElsaAFP
        Zawodniczka tenisowa w czapce i jasnym stroju pokazuje zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle niebieskiego kortu.
        Iga ŚwiątekXiao YijiuAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja