Paolini przegrała z Linette, a i tak dostała się do półfinału. Pokonała mistrzynię US Open

Jasmine Paolini rozgrywa kapitalny sezon, ale kilka dni temu zanotowała słabszy dzień, co doskonale wykorzystała Magda Linette . Poznanianka świetnie rozpoczęła starcie trzeciej rundy WTA 1000 w Pekinie przeciwko Włoszce z polskimi korzeniami, od prowadzenia 3:0 z podwójnym przełamaniem. W kolejnych minutach 28-latka wróciła do lepszej gry, miała nawet break pointa na 5:3. Od tego momentu nie zdobyła już jednak ani jednego gema do końca pojedynku. Ostatecznie przegrała z naszą reprezentantką 4:6, 0:6 i odpadła z singlowych zmagań.

Tenisistka z Półwyspu Apenińskiego wciąż mogła jednak liczyć na sukces w turnieju gry podwójnej, gdzie rywalizowała w duecie z Sarą Errani. Mistrzynie olimpijskie z Paryża skutecznie przedzierały się przez kolejne szczeble drabinki i dzisiaj walczyły o awans do półfinału imprezy. Po drugiej stronie siatki znalazły się Laura Siegemund i Beatriz Haddad Maia. Pierwsza z nich to mistrzyni US Open 2020 w deblu. Doświadczona Niemka wygrała te rozgrywki także w mikście, tyle że cztery lata wcześniej. Brazylijka to również bardzo dobra deblistka, więc zapowiadało się na trudne wyzwanie dla Włoszek.