Paolini lepsza od Shnaider – awans do półfinału w Rzymie stał się faktem

Ten mecz to był emocjonalny rollercoaster. Paolini rozpoczęła z hukiem i prowadziła już 4:0 w pierwszym secie, ale Rosjanka niespodziewanie wróciła do gry i wygrała tę partię po tie-breaku.

Drugi set? Zupełna odwrotność - tym razem to Sznajder miała inicjatywę i prowadzenie 4:0. Ale Paolini, jak przystało na gladiatorkę w Wiecznym Mieście, nie odpuściła. Wygrała sześć gemów z rzędu i doprowadziła do decydującego seta.

- To był trudny mecz, ale nie straciłam wiary. Grając tutaj, w domu, przy takiej publiczności, nie da się nie walczyć do końca

To już drugie wielkie osiągnięcie Włoszki w tym sezonie - wcześniej dotarła do finału Australian Open. Teraz dołącza do takich legend włoskiego tenisa jak Francesca Schiavone, Flavia Pennetta czy Sara Errani, które wcześniej również grały w półfinałach Italian Open.