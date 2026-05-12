Na etapie trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie doszło do dwóch dużych niespodzianek - Aryna Sabalenka przegrała z Soraną Cirsteą, z kolei Jasmine Paolini, która przed rokiem zdobyła tu tytuł, uległa w starciu z Elise Mertens. Włoszka wprawdzie wygrała pierwszego seta 6:4, a w drugim miała trzy piłki meczowe, ale ostatecznie to ona schodziła z kortu pokonana.

"Mertens jest bardzo solidna. Trzeba zawsze grać o jedną piłkę więcej. Jej serwis też jest bardzo dobry. Żeby ją pokonać trzeba grać dobrze od początku do końca meczu. Jestem smutna, bo grałam dobrze. Ale w tym momencie meczu, w ważnych punktach, nie byłam tak solidna, tak odważna. Koniec końców, na tym poziomie trzeba za to zapłacić" - podsumowała później Włoszka cytowana przez WTA.

Włoszka mecz z Belgijką rozegrała w sobotę 9 maja i mimo porażki pozostała w Rzymie. Czekała ją bowiem rywalizacja w turnieju deblowym, w którym przed rokiem również sięgnęła po tytuł, zdobyła trofeum razem z Sarą Errani. Reprezentantki Italii zmagania rozpoczęły dwa dni po singlowej porażce Paolini, a konkretnie w poniedziałkowy wieczór.

WTA Rzym. Jasmine Paolini i Sara Errani grają dalej

Paolini i Errani w stolicy swojej ojczyzny stoją przed szansą na pierwszy wspólny tytuł w sezonie. Włoszki, które są mistrzyniami olimpijskimi z Paryża i triumfatorkami ubiegłorocznego Roland Garros, po ostatni tytuł sięgnęły w październiku w Pekinie. W 2026 roku oglądaliśmy je w finale raz, przegrały w Miami z Kateriną Siniakovą i Taylor Townsend. Teraz mają nadzieję, że uda im się przed własną publicznością potwierdzić mocną pozycję wśród deblistek. Wszak do turnieju przystąpiły rozstawione z "1".

Włoski duet w pierwszej rundzie trafił na występujące z dziką kartą rodaczki - Vitorrię Paganetti i Gaię Maduzzi. Faworytki w czwartym gemie postraszyły rywalki, ale nie wykorzystały szans na przełamanie, same po chwili straciły serwis. Błyskawicznie odpowiedziały jednak przełamaniem powrotnym, zrobiło się 3:3. Obie pary jednak miały problemy przy gemach serwisowych, ostatecznie doszło do jeszcze trzech przełamań. Finalnie górą w partii były Paolini i Errani, triumfowały 6:4.

Druga odsłona meczu przebiegała już nieco inaczej, wprawdzie znowu byliśmy świadkami przełamań, ale obie pary w sumie tylko trzykrotnie straciły serwis. Rozstawione z "1" tenisistki w kluczowym momencie, przy stanie 3:3, obroniły break pointa, po chwili przełamały rywalki, a w ostatnim gemie bez straty punktu przypieczętowały zwycięstwo 6:3, a w całym meczu 2:0 (6:4, 6:3).

Obrończynie tytułu grają więc dalej, w drugiej rundzie, której stawką będzie awans do ćwierćfinału, zmierzą się z Lindą Noskovą i Terezą Valentovą. Noskova, podobnie jak Paolini, również pożegnała się z turniejem singlowym po porażce z niżej notowaną rywalką - jej pogromczynią w czwartej rundzie była Sorana Cirstea.

Sara Errani i Jasmine Paolini GAO JING/XINHUA AFP

