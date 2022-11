Sabalenka w półfinałowym meczu pokonała liderkę rankingu WTA i zdecydowaną dominatorkę sezonu 2022, Igę Świątek. Dla wielu mogło to stawiać ją w roli faworytki, lecz rozpędzona Garcia tego dnia była nie do powstrzymania. Po trwającym godzinę i 42 minuty meczu pokonała Białorusinkę , notując największy sukces w dotychczasowej karierze.

Szalona reakcja Caroline Garcii

Sukces tym bardziej cenny, że odniesiony po efektownym, ale jednocześnie trudnym dla niej sezonie. Rok Francuzka zaczynała jako 74. zawodniczka świata , a w marcu zmuszona była do przerwy, spowodowanej kontuzją. Do gry wróciła dopiero podczas Rolanda Garrosa , lecz od tamtej pory czaruje swoją formą. Wygrany turniej Finals to dla niej czwarty skalp sezonu - po triumfach w Bad Homburg, Warszawie i Cincinnati .

Mówiąc to, mieli na myśli rzecz jasna kapitalną postawę Francuzki w całym turnieju. Przegrała ona tylko jeden mecz - w fazie grupowej, przeciwko Idze Świątek. Co ciekawe, jednak, o awans do półfinału drżeć musiała do ostatniej piłki decydującego meczu. Walczyła o niego z Rosjanką, Darią Kasatkiną, którą pokonała dopiero w tie-breaku trzeciego seta.